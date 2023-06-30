Спецслужбы намерены штурмовать аэропорт Кишинева

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Спецслужбы готовятся к штурму помещения в аэропорту Кишинева, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина
В международном аэропорту Кишинева неизвестный мужчина устроил стрельбу. Людей из здания эвакуировали. На место происшествия прибыли оперативные службы. По данным МВД республики, силовые подразделения готовятся к штурму помещения, в котором забаррикадировался злоумышленник. По предварительным данным, погибли два человека.
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