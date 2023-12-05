Спецборт МЧС доставил из Газы на родину ещё 120 эвакуируемых россиян

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Спецборт МЧС Ил-76 доставил из Газы на родину еще 120 эвакуируемых граждан России и членов их семей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МЧС РФ.
«С начала операции девятью рейсами авиации МЧС России доставлено более 880 человек, в том числе более 380 детей», — проинформировали в пресс-службе МЧС.
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