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Специалисты Комлесхоза Московской области назвали самые пожароопасные районы

04 сентября 2023, 13:37
Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области 1 сентября зафиксировали пожар на землях лесного фонда региона на площади 0,05 га на территории Шатурского лесничества.

Для эффективного тушения пожара было задействовано 5 единиц техники и 9 человек личного состава лесопожарных служб.Возгорание удалось ликвидировать в день обнаружения.

2 и 3 сентября пожаров в Подмосковье не было зафиксировано.


В период с 4 по 6 сентября на большей части территории подмосковного региона передается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — II класс.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#лесные пожары
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В Ленобласти вынесли первый в России приговор за повреждение воинского захоронения
04 сентября 2023, 14:55

Фото: iStock/gorodenkoff

В Ленинградской области суд вынес первый в России приговор за повреждение воинского захоронения в отношении предпринимателя Юрия Мацко, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«Тосненской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Юрия Мацко», - отметили в ведомстве. 

Дело в отношении бизнесмена было возбуждено еще в 2021 году. В то время его фирма ООО «Эврикал» проводила строительные работы Тельмановском сельском поселении, где располагается воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. При проведении работ были обнаружены останки солдат, однако, работы продолжились, а кости советских героев были вывезены с места захоронения вместе с лишней землей. 

Мацко признали виновынм по уголовной статье «Уничтожение либо повреждение расположенных на территории РФ воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в целях причинения ущерба историко-культурному значению таких объектов».

Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в 2,4 миллиона рублей, а также арестовал имущество осужденного.

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#суд
#дело
#имущество
#обвинение
#солдат
#рф
#ленинградская область
#великая отечественная война
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В Балашихе мигрант избивал свою жену и ударил случайную девушку
04 сентября 2023, 14:46

Фото: iStock/globalmoments

В подмосковной Балашихе мигрант, избивая свою супругу, ударил случайную девушку, к которой обратилась его жена за помощью.
Telegram-канал «Многонационал» сообщает, что ЧП случилось в микрорайоне Новое Измайлово. Мужчина угрожал супруге и требовал, чтобы она вернулась домой. Но женщина не хотела оставаться один на один с агрессивным мужем. Она подошла к девушке, которая сидела на скамейке во дворе многоэтажке, и пожаловалась ей.

Случайная свидетельница семейного конфликта оказалась непосредственной участницей, когда разозлившийся мигрант приблизился к ней и ударил кулаком. Он не обращал внимания на попытки девушки защищаться и защитить его жену, которая пряталась за её спиной. Мужчина ударил её в голову. Пострадавшая испытала сильную боль.
 
«Этот мигрант со своей семьей снимает квартиру в соседнем подъезде, он был пьян, просил зайти девушку домой на своем языке, но она испугалась и говорила, что боится его. После нападения я не обратилась сразу к врачу, но состояние мое ухудшается, не проходит головная боль, еду к врачу на МРТ», — сообщила пострадавшая.
Девушка обратилась с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что мигрант, напавший на жительницу Нахабино из-за коротких шорт, ранее лечился в психбольнице. 20-летний мужчина слышал голоса в голове. А в этот раз его смутили короткие шорты девушки, которая вышла на пробежку в Нахабино.

Он схватил девушку за руку и со словами «Ты чё так выглядишь?» ударил её по лицу. Девушка попыталась убежать, но парень начал преследовать её. Агрессивного преследователя попытался вразумить прохожий, но он не мог поверить, что девушки тоже могут заниматься спортом.

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#балашиха
#мигрант
#мигранты
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На Кубани задержали россиянина, который стоял с расстегнутой ширинкой перед незнакомой девочкой
На Кубани задержали мужчину, который приставал к девочке, называя ее дочерью
04 сентября 2023, 14:39

Фото: iStock/juriskraulis

Под Краснодаром задержали мужчину, который приставал к двум девочкам, называя их дочерями, сообщает ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел вечером 4 сентября в поселке Южном Краснодарского края.
На кадрах, которые публикует Telegram-канал Kub Mash видно, что две женщины заметили незнакомого мужчину азиатской внешности, который стоит перед двумя маленькими девочками, прикрываясь пакетом. Женщины окрикнули его, спугнули, и он развернулся, забыв, что стоит с расстегнутой ширинкой. 

Он попытался оправдаться, заявив, что одна из девочек его дочь, однако, дети заявили, что впервые видят этого мужчину.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка. Мужчина задержан, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам будет принято процессуальное решение», - прокомментировали ситуацию в ГУ МВД.

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#дети
#мвд
#краснодарский край
#педофилия
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В Дагестане на поминках случилось массовое отравление
04 сентября 2023, 14:16

Фото: iStock/Staras

В селе Кахиб люди отравились на поминках.
Telegram-канал Mash Gor пишет, что 31 августа жена погибшего отмечала траурную дату. На поминки собрались более 30 человек. В течение следующих 2 дней в больницу обратились 16 человек, среди них 2 ребёнка. У всех были признаки отравления.

По предварительной версии, в организм пострадавших попала сальмонелла, которая была обнаружена в куриных яйцах.

Ранее в Тюмени десятки человек отравились на отдыхе в загородном клубе. Тюменцы утверждали, что отравились на отдыхе в загородном клубе «Адмирал». Пострадавшие были гостями на свадьбах и корпоративах, проходивших в клубе в начале августа. По их словам, они почувствовали недомогание на следующий день после праздника. У людей поднялась температура, начались рвота и диарея.

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#дагестан
#отравление
#больница
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Экс-аспиранта МГУ Мифтахова задержали на выходе из колонии в рамках нового уголовного дела
04 сентября 2023, 14:00

Фото: iStock/Andrii Zorii

Следователи ФСБ задержали на выходе из колонии бывшего аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, который ранее отбывал срок за хулиганство, в рамках нового уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.
По словам адвоката Светланы Сидоркиной, в понедельник Мифтахову предъявят официальное обвинение. Сообщается, что задержанный Мифтахов отказался от дачи показаний во время допроса. 

Напомним, ранее Мифтахов был приговорён к шести годам заключения по делу о нападении на столичный офис «Единой России» в январе 2018 года. Срок его заключения истек 3 сентября.

Ранее сообщалось, что в Красноярске правоохранительные органы задержали девятиклассника, которого подозревают в подготовке теракта на местном рынке.

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#приговор
#дело
#уголовное дело
#мгу
#обвинение
#теракт
#офис
#дачи
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Пенсионерку, выбросившую из окна трехлетнего правнука, отправили в психбольницу
На Урале женщину, выбросившую из окна трехлетнего правнука, отправили на принудительное лечение
04 сентября 2023, 13:56

Фото: iStock/artursfoto

В городе Кушве Свердловской области пожилую женщину, которая выбросила из окна второго этажа трехлетнего внука, отправили на принудительное лечение, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет.
По информации следствия, 15 октября 2022 года 70-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадила на подоконник второго этажа своего трехлетнего правнука и вытолкнула его из окна. Мальчик упал с высоты в почти пять метров. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали ребенка в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также ссадины лица, носа и мягких тканей грудной клетки. К счастью, мальчик уже поправился.

Суд признал пенсионерку психически не здоровой. Было установлено, что в момент, когда она выталкивала ребенка из окна, она не отдавала себе отчет в своих действиях. Женщину отправили на принудительное лечение.

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#екатеринбург
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Мать и жена насильника-педофила организовали его побег из тюрьмы
04 сентября 2023, 13:41

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В США задержан насильник-педофил, который годом ранее сбежал из тюрьмы. Помогли ему в этом мать и жена.
People пишет, что 39-летний Сэмюель Хартман, которого приговорили к пожизненному сроку за изнасилование 14-летней падчерицы, сбежал из тюрьмы 12 августа 2022 года.
 
В тот день он работал вне тюрьмы в составе бригады заключённых. Они находились рядом с дорогой, когда возле них неожиданно остановился пикап. Из него вышли две женщины и начали стрелять по охранникам, прикрывая Хартмана, который бросился к автомобилю.
 
Правоохранители преследовали троицу до реки Миссисипи. Там педофил, его мать Линда Уайт и жена Мисти Хартман, пересели на гидроциклы и оторвались от полицейских.
 
В августе нынешнего года следователи выяснили, что у Уайт были связи в Западной Вирджинии. Во вторник, 29 августа беглец, его жена и мать, а также парень матери Родни Трент, были задержаны.
 
Тренту предъявлено обвинение в укрывательстве преступника, который совершил половое преступление, а также сообщничестве в побеге. Какие обвинения предъявлены женщинам не сообщается. 

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#тюрьма
#сша
#полиция
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В Химках на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей
04 сентября 2023, 13:17

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

На трассе М-10 в подмосковных Химках произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления  МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, на 31-м километре автодороги "Россия" по направлению в сторону области произошло попутное столкновение 12 транспортных средств", - сказали в пресс-службе.
В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение частично ограничено. 

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#автомобили
#мвд московской области
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В Ельце 14-летний хоккеист умер, надышавшись газом
04 сентября 2023, 13:09

Фото: iStock/artolympic

14-летний хоккеист команды «Энергия Елец» умер после того, как вдохнул порцию газа из баллончика для зажигалок.
Mash пишет, что спортсмен и его одноклассники таким способом решили отметить 1 сентября. Тело подростка обнаружили 2 сентября в лесопосадке у гаражного кооператива в Ельце. Экспертиза показала, что парень отравился газом, который компания друзей приобрела в местном ТЦ сразу после уроков.

Остальные подростки не пострадали, Хоккеист же начал задыхаться сразу же после первого вдоха. Когда приехала скорая, парень уже не дышал.

Ранее тело 17-летнего подростка было обнаружено в хостеле в центре Москвы. ЧП случилось в хостеле «Кустос» в Лубянском проезде. Парня нашли мёртвым в одном из номеров. Вероятно, он умер ещё ночью. Одна из возможных причин смерти - отравление.

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