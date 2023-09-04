Специалисты Комлесхоза Московской области назвали самые пожароопасные районы

Сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области 1 сентября зафиксировали пожар на землях лесного фонда региона на площади 0,05 га на территории Шатурского лесничества.

Для эффективного тушения пожара было задействовано 5 единиц техники и 9 человек личного состава лесопожарных служб.Возгорание удалось ликвидировать в день обнаружения.

2 и 3 сентября пожаров в Подмосковье не было зафиксировано.





В период с 4 по 6 сентября на большей части территории подмосковного региона передается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Талдомском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — II класс.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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