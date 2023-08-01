В Москве в районе разлива кислоты загрязнен воздух

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Уровень загрязнения воздуха на севере Москвы после разлива кислоты превышает допустимую норму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе в Москве опрокинулись шесть 20-литровых контейнеров с кислотой. На месте происшествия работают специалисты из химической лаборатории и спасатели. Вокруг стоит едкий запах и пар.
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Анастасия Чинкова