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В Москве в районе разлива кислоты загрязнен воздух

01 августа 2023, 18:31

Фото: iStock/humonia

Уровень загрязнения воздуха на севере Москвы после разлива кислоты превышает допустимую норму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В воздухе наблюдается превышение сероводорода и хлористого водорода. Нахождение рядом с эпицентром опасно для здоровья, могут появится тошнота, ожоги и отёк лёгких. Место оцеплено на несколько десятков метров. Над ликвидацией ЧП работают специалисты.

Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе в Москве опрокинулись шесть 20-литровых контейнеров с кислотой. На месте происшествия работают специалисты из химической лаборатории и спасатели. Вокруг стоит едкий запах и пар.

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#спасатели
#контейнеры
#шоссе
#чп
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Молодой предприниматель пропал, после того как «наехал» на инфобизнесмена
В Москве разыскивают предпринимателя Бойко, пропавшего после видеоролика о Шабутдинове
01 августа 2023, 19:16

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko

В Москве при загадочных обстоятельствах пропал 35-летний предприниматель из Ростова-на-Дону Семён Бойко, сообщает Telegram-канал SHOT.
В Ростове у Бойко сеть спортивных студий. Однако, бизнесмен приехал в Москву, чтобы прокачать свои навыки. Он выбрал курсы про «успешный успех» Аяза Шабутдинова.  

Как ни странно, инфобизнесмен никак не помог предпринимателю, и, помимо того, что его бизнес в Ростове покатился вниз, так еще и образовался долг за курс Шабутдинова в 10 миллионов рублей.  

Бойко не отчаялся и создал на YouTube канал, на котором разоблачал бесполезные курсы Шабутдинова. Деятельность канала быстро нашла поддержку у аудитории.  

27 июля на канале ростовчанина вышло видео под названием «Если вы это видите, значит, со мной что-то случилось», а сам предприниматель перестал выходить на связь. В последний раз его видели выходящим из своей съемной квартиры в «Москва-Сити» и садящимся в неизвестную машину.  

Поисками Бойко занимаются семья, друзья, коллеги и волонтёры.

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#москва
#предприниматель
#бизнес
#волонтеры
#поиски
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Политолог Кот назвал истинных заказчиков атак на башню «Москва-Сити»
Политолог Кот прокомментировал атаки дронов на башню «Москва-Сити»
01 августа 2023, 18:58

Фото: istockphoto.com/DedMityay

Политолог Юрий Кот высказал мнение о том, что попытки атаковать башню «Москва-Сити», в которой находятся офисы сразу нескольких российских министерств, символичны для киевского режима, однако основной заказчик атак – ЦРУ.
«С одной стороны, это визитка столицы России, с другой – в ней находятся государственные ведомства, это демонстрация того, что киевский режим бьёт по государству. Многоплановый символизм. Однако заказчик этих атак – ЦРУ», – пояснил в беседе с «Абзацем» Кот.

Он напомнил, что США уже не в первые решают свои геополитические задачи посредством спонсирования терроризма.

Политолог и политический советник Сергей Маркелов также отметил, что атака именно башни «Москва-Сити» имеет символическое значение для Киева.

«Это условный такой Крымский мост в центре Москвы», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Маркелов.

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#происшествие
#беспилотник
#москва
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Неизвестный напал на посольство Швеции в Турции и ранил работницу
01 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/Dusan Ladjevic

На консульство Швеции в Турции напал неизвестный и тяжело ранил сотрудника. Об этом сообщает новостной портал Mynet.
Нападавший с сирийским гражданством совершил вооружённый штурм здания посольства в турецком Измире из-за проблем с получением визы.

Во время нападения он тяжело ранил работницу консульства.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае пятеро неизвестных не хотели выполнять требования сотрудников ГИБДД, избили их и скрылись с места преступления.

Также сообщается, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9, очаг находился на глубине 12 метров.

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#визы
#нападение
#турция
#швеция
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В Свердловской области устроили массовую драку с вилами и топором
Полиция остановила массовую деревенскую драку с топором и вилами в Свердловской области
01 августа 2023, 18:46

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В Сухом Логе Свердловской области правоохранителям удалось остановить массовую деревенскую драку с вилами и топором, рассказал официальный представитель региональной полиции Валерий Горелых в интервью Lenta.ru.
Когда полицейские прибыли на место происшествия – драка была в самом разгаре. Один мужчина бегал наперевес с вилами, другой – с монтировкой, третий – с топором. Один несчастный получил удар ножом в шею, который так и остался торчать из раны до приезда медиков.  

Правоохранителям пришлось пригрозить участникам потасовки огнестрельным оружием, однако, это сработало и конфликт удалось урегулировать. Пострадавшего увезли в больницу, самых активных – в участок.  

По предварительной информации, причиной конфликта стал ремонт электропроводки. Из-за неквалифицированных действий одного из местных – свет вырубило у всех соседей.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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#драка
#полиция
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Пожар в Люберцах не вызвал превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе
01 августа 2023, 18:34

Фото: Мособлэкомониторинг

Мобильная лаборатория Мособлэкомониторинга проверила качество атмосферного воздуха в Люберцах, где горела строительная база в Котельническом проезде. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Пробы для лабораторного анализа взяты на расстоянии 500 м от очага возгорания на ул. Юбилейной. Исследования состояния воздуха проведены по 18 загрязняющим веществам. Превышений нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано», – говорится в сообщении. 
Ранее сообщалось, что загорелись три ангара на территории строительной базы, расположенной на Котельническом проезде в Люберцах. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри ангаров. По данным МЧС, сейчас пожар локализован на площади 1,3 тыс кв м. 

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#воздух
#подмосковье
#московская область
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
01 августа 2023, 18:29

Фото: iStock/SteveCollender

В Турции 1 августа произошло новое землетрясение мощностью 4,9. Об этом стало известно из сообщения Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно предоставленной информации, эпицентр землетрясения оказался в 26 км к северо-востоку от города Конья. Там проживает около 875 тысяч человек. Очаг зафиксирован на глубине 8 км.

Пока не известно есть ли разрушения и пострадавшие. Неделю назад землетрясение магнитудой 5,4 случилось во вторник в центральной части Турции. Эпицентр землетрясения расположился в 18 км к северо-востоку от города Козан (провинция Адана). Там проживают более 88 тысяч человек. Очаг находился на глубине 12 км.

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#землетрясения
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В Севастополе прогремели взрывы
Жители Севастополя сообщили о взрывах в небе
01 августа 2023, 18:26

Фото: iStock/RamonCast

В Севастополе прогремели взрывы, видео публикует у себя Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, окна домов задрожали, заработала сигнализация у машин.

Напомним, сегодня рано утром ВСУ направили на Москву несколько беспилотников. В Минобороны сообщили, что два дрона уничтожили в Подмосковье, третий сбили с курса специалисты радиоэлектронной борьбы. 

При этом, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своём Twitter, что Украина увеличит количество БПЛА, атакующих территорию России.

«Больше неустановленных дронов… больше войны», – написал Подоляк.

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#севастополь
#взрывы
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Челябинский маньяк: что известно о мужчине, который 14 лет держал девушку взаперти
Мать челябинского маньяка заявила, что похищенная жила «как королева»
01 августа 2023, 18:23

Фото: IStock/7713Photography

В понедельник 31 июля по всему интернету пронеслась громкая и жуткая история. Девушка сбежала из плена маньяка, который украл её 14 назад. Всё это время житель Челябинской области насиловал и избивал свою жертву. На территории этого же дома следователи нашли останки ещё одной женщины. Мужчине уже предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Подробности жуткой истории мы собрали в одном тексте.
19-летняя Катя познакомилась с 37-летним Владимиром Ческидовым на железнодорожном городском вокзале в 2009 году. Мужчина предложил девушке отправиться к нему домой в посёлок Смолино и немного выпить. Та согласилась. Уже дома Владимир запер все двери, а на окна поставил решётки, Катя оказалась в плену.

Как потом рассказала сама пленница, Владимир постоянно её насиловал, спаивал и избивал. Любое неповиновение вызывало у него приступы ярости. И неспроста – мужчина страдает от психического расстройства, и именно оно помогло Кате сбежать из страшного дома.

В воскресенье мужчина сильно запил. Его мама, которая жила с ним всё это время, начала переживать за сына и вызвала бригаду скорой помощи. В суматохе хозяева дома в Смолино оставили входную дверь открытой. Благодаря этой нелепой случайности Катя смогла сбежать и рассказать обо всём полицейским и своей сестре, которая уже и не надеялась найти родственницу.

На следующий день на место происшествия приехали следователи. Комната, где держали женщину, была оборудована намордниками. А в коллекции у 51-летнего маньяка нашли и изъяли ноутбуки, диски с порнографическим содержанием, фаллоимитаторы. Интимные приспособления мужчина использовал, занимаясь сексом с потерпевшей, а уходя, привязывал пленницу к столешнице.

В погребе дома специалисты нашли человеческие останки, которые пролежали там с 2011 года. Выяснилось, что они принадлежали другой узнице Владимира. На момент гибели ей было около 30 лет. Женщина не была знакома с узницей. В день смерти она поссорилась с мужчиной, а в ответ получила несколько ударов ножом. Затем убийца добил свою жертву гвоздодёром, расчленил и закопал в погребе.

Мать маньяка — 72-летняя Валентина Ческидова — знала практически обо всём. Следователям она рассказала, что впервые слышит об убийстве, а Катю считала сожительницей сына. Соседям она говорила, что пленница влюблена в Володю и свободно ездит к своим родителям в гости. Хотя саму девушку от посторонних глаз старательно прятала.

В итоге и самому Владимиру, и его матери предъявили обвинение. Мужчина проходит по делу о похищении, изнасиловании и убийстве, его мать — только о похищении. Днём 1 августа суд избрал меру пресечения мужчине и пенсионерке. Несмотря на то, что Владимир проходил лечение в психдиспансере, его арестовали до 30 сентября. Мать челябинского маньяка освободили из-под стражи в зале суда.

Они оба расплакались после решения судьи. Обвиняемый в издевательствах над челябинкой свою вину в изнасиловании отрицает. Владимир Ческидов в зале суда заявил, что с жертвой у них была любовь. Мать мужчины и вовсе заявила, что никто Катю в заложницах не держал, наоборот, девушка жила «как королева» и «сама пристроилась» к Владимиру.

О самой жертве известно только то, что она росла в неблагополучной семье, где мать пила. После того как Катя пропала, её ещё долгое время никто не искал. Сестра девушки решила обратиться в полицию только когда пришло время продавать квартиру. 

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#маньяк
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#насилие
#изнасилование
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СК РФ завёл уголовное дело на пенсионера, который отправлял деньги террористам
01 августа 2023, 18:16

Фото: iStock/Fascinadora

Пенсионер перевёл деньги в поддержку участника террористической организации, за это отношении него возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в московском управлении Следственного комитета.
70-летний пенсионер перевёл 48 тысяч рублей участнику запрещенной во всём мире террористической организации. Представители правоохранительных органов оперативно пресекли его деятельность. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Было проведено девять обысков, в результате которых обнаружены люди, незаконно пребывающие на территории России. С ними сотрудничал осуждённый пенсионер. В рамках уголовного дела было допрошено ещё 230 человек.

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#пенсионер
#террористы
#поддержка
#арест
#уголовное дело
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