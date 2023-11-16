Специалисты опровергли версию о взрыве в обрушившемся доме в Астрахани

Фото: РИА Новости/ Дмитрий Макеев
Экстренные службы опровергли версию о взрыве в частично обрушившемся доме в Астрахани. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По предварительной версии, взрыв не был причиной обрушения здания. Специалисты отмечают, что обрушилась именно конструкция постройки.
Читайте также:
Во время обрушения части дома в Астрахани погибла пожилая женщина
На место обрушения дома в Астраханской области выехал глава Минздрава
Появилось фото и видео обрушившегося дома в Астрахани
Анастасия Чинкова