Специалисты раскрыли причину столкновения поездов в метро Москвы

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Причиной столкновения поездов в московском метрополитене стало неверно принятое машинистом второго состава решение. Об этом сообщили в руководстве Московского метро.
Машинист состава, который столкнулся со стоящим на станции «Печатники» поездом, неправильно поступил при решении об отключении вручную системы регулирования скорости поезда, следующего без пассажиров.
Машинист полностью признал свою вину.
Уточняется, что он имеет более чем 20-летний стаж вождения, является машинистом-инструктором. До нынешней должности был главным ревизором метрополитена.
Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Машинист, который признал свою вину в аварии, находится в больнице.
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Машинист полностью признал свою вину.
Ранее сообщалось, что на Люблинско-Дмитровской линии столкнулись два поезда. В настоящее время известно о пяти пострадавших. Машинист, который признал свою вину в аварии, находится в больнице.
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Анастасия Чинкова