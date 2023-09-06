Спецслужбы Таджикистана заявили о ликвидации проникших из Афганистана боевиков

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Трое террористов, нарушив таджикско-афганскую границу, проникли на территорию Таджикистана и были ликвидированы спецслужбами республики при оказании сопротивления. Об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ)Таджикистана.
По сведениям ГКНБ, все они были членами запрещенной на территории РФ группировки «Джамаат Ансаруллах»*.
Спецслужбы сообщили, что террористы проникли на территорию Таджикистана еще 30 августа, планируя совершить на территории республики несколько терактов.
Во вторник, 5 августа, таджикские правоохранители обнаружили их и предложили сдаться. Террористы отказались и открыли огонь. В результате произошедшей перестрелки преступники были нейтрализованы.
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Спецслужбы сообщили, что террористы проникли на территорию Таджикистана еще 30 августа, планируя совершить на территории республики несколько терактов.
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Артем Путинцев