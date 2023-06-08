Спирт, из которого был сделан «Мистер Сидр», оказался краденным со склада полиции

Фото: Фотобанк Московской области / Артем Рязанцев
Палёный спит был изъят 11 лет назад и хранился все эти годы в «Центре хозяйственного и сервисного обеспечения» Самарской полиции, а после пропал
Спирт, из которого был сделан «Мистер Сидр», оказался краденным со склада УМВД по Самарской области, передаёт Telegram-канал «112».
Уточняется, что палёный спит был изъят 11 лет назад и хранился все эти годы в «Центре хозяйственного и сервисного обеспечения» Самарской полиции, а после пропал.
Напомним, что в результате отравления ядовитым напитком «Мистер Сидр» в нескольких регионах страны погиб 31 человек. Еще порядка 70 человек госпитализированы с отравлением.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что палёный спит был изъят 11 лет назад и хранился все эти годы в «Центре хозяйственного и сервисного обеспечения» Самарской полиции, а после пропал.
«По версии следствия, сержант, охранявший хранилище, пропустил злоумышленников на территорию базы, они спокойно вывезли спирт, а затем из него сделали сидр», — говорится в сообщении.Отмечается, что в результате Министр МВД Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова.
Напомним, что в результате отравления ядовитым напитком «Мистер Сидр» в нескольких регионах страны погиб 31 человек. Еще порядка 70 человек госпитализированы с отравлением.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве местный житель украл электросамокат стоимостью 487 тысяч рублей и сумку с деньгами, а в Иркутске восьмилетняя девочка выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная