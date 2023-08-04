Спортивный тренер надругался над школьницей

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В городе Братск Иркутской области тренер по лыжным гонкам надругался над 13-летней школьницей, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, инцидент произошел на спортивных сборах в санатории «Юбилейный».
Задержан ли тренер – пока неизвестно, однако, на него возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетнего».
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«Мама девочки заявила, что 64-летний тренер по лыжам во время спортивных сборов раздевал ее дочь и совершал действия сексуального характера», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
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Евгения Парфентьева