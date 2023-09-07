Sputnik: В Армении задержали обозревателя Геворкяна и блогера Бадаляна

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Блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкян задержали в городе Горис на юге Армении, сообщили в Sputnik.
Мужчин задержали накануне вечером и доставили в отдел Следственного комитета.
В настоящий момент Геворкяна и Бадаляна допрашивают, при этом, что стало причиной их задержания - не уточняется.
По информации СМИ, обозреватель Sputnik Геворкян отправился в Сюник, чтобы собрать материалы для своей программы. Он рассказывал о жизни в приграничных районах Армении, обличая все нюансы и недостатки регионов.
Бадалян же был задержан ранее за распространение ложной информации «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах».
Комментарии по поводу ситуации уже дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что это всего лишь очередная западная провокация.
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В настоящий момент Геворкяна и Бадаляна допрашивают, при этом, что стало причиной их задержания - не уточняется.
Бадалян же был задержан ранее за распространение ложной информации «готовящихся в Ереване и за его пределами терактах».
Комментарии по поводу ситуации уже дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что это всего лишь очередная западная провокация.
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Евгения Парфентьева