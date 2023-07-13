Сразу двоих сотрудников авиакомпании S7 признали виновными в коррупции

Фото: istockphoto / YakobchukOlena
13 июля Домодедовский городской суд признал виновными бывшего летного директора авиакомпании S7 Airlines Бадракова и заместителя генерального директора авиакомпании Камышева. Они приговорены к 8 и 7 годам колонии строгого режима соответственно.
В процессе разбирательств, следствие выяснило, что в этой истории замешаны трое: Мансур Бадраков, Борис Камышев — заместитель генерального директора S7 и Михаил Гусев — ведущий пилот-инструктор авиакомпании.
Бадраков и Камышев используя свои служебные полномочия незаконно получили через Гусева 1,5 миллиона рублей за то, чтобы дать рекомендации нужному человеку,
Также. в деле фигурирует еще Галина Карнаухова — она мать одного из курсантов летного училища, коротая хотела путем дачи взятки устроить карьеру своему сыну. Она предлагала взятку Бадракову в размере 350 тысяч рублей.
Бывший летный директор S7 Бадраков и заместитель генерального директора S7 Камышев приговорены к 8 и 7 годам колонии строгого режима, матери курсанта летного училища Карнауховой дали 7 лет колонии общего режима, пилота Гусева приговорили к 4 годам условно.
Читайте также:
В Москве задержан артист ансамбля российской армии им. Александрова за выращивание марихуаны.
В аэропорту Пулково мужчина хотел пробраться на борт через механизм шасси.
В Анапе из моря достали тело утонувшего во время шторма пенсионера.
Алиса Сергиенко