Сразу пять девочек стали жертвами насильника в лагере Анапе

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Пять девочек в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе подверглись сексуальному насилию, одна из них приехала из Подмосковья, остальные – из ДНР. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Сотрудники полиции уже задержали подозреваемого. Пока не понятно, как педофил иог проникнуть на территорию лагеря. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает подробности происшествия.
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