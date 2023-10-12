Сразу пять самолетов подали сигнал тревоги, пролетая над Россией

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Экипажи пяти пассажирских самолетов подали сигналы тревоги, когда пролетали над территорий России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в авиационных службах.
«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика "Общая тревога", находясь в полете», — говорится в сообщении.
Добавляется, что позже сигналы тревоги подали также самолеты, следующие из Сабетты в Москву и из Петрозаводска в Санкт-Петербург.
Ранее Министерство транспорта России наложило обязанность на Государственный авиационный надзор (Госавианадзор) проводить проверки авиаперевозчиков в отношении задержек или отмены рейсов из-за технических неполадок с самолетами.
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