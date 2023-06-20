Среди спасенных моряками ВМФ РФ в Греции обнаружили торговцев людьми

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HSG: Среди спасенных российскими моряками в Средиземном море оказались торговцы людьми
У берегов Греции среди спасенных экипажем российского фрегата «Адмирал Горшков» и сопровождаемого им сухогруза «Пижма» были обнаружены обвиняемые в нелегальной перевозке мигрантов и торговле людьми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Греческую береговую охрану (HSG).
Полиция по прибытии спасенных арестовала троих иностранных граждан. Они уже привлечены к уголовной ответственности за нарушение ряда законов, включая запрет на торговлю людьми. В HSG уточнили, что иностранцы занимались организацией нелегальной перевозки других находившихся на судне из Турции в Италию.
Правоохранительные органы Греции также проверят все связи подозреваемых с другими членами преступных группировок.
Ранее «Радио 1» писало, что двадцатилетний житель Белгородской области собрал самодельное взрывное устройство и был задержан ФСБ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Полиция по прибытии спасенных арестовала троих иностранных граждан. Они уже привлечены к уголовной ответственности за нарушение ряда законов, включая запрет на торговлю людьми. В HSG уточнили, что иностранцы занимались организацией нелегальной перевозки других находившихся на судне из Турции в Италию.
Ранее «Радио 1» писало, что двадцатилетний житель Белгородской области собрал самодельное взрывное устройство и был задержан ФСБ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян