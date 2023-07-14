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США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода

14 июля 2023, 16:57

Фото: iStock/sanchairat

США установили новый антирекорд по количеству массовых убийств в период с 1 января по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Уточняется, что не менее 140 человек погибли в результате 28 инцидентов.

Показатель этого года обогнал предыдущий антирекорд 2022 года, который составлял 27 массовых убийств.


Агентство отметило, что полугодие 2023 года самое смертоносное за последние 17 лет. Сообщается, что количество погибших возрастало практически еженедельно.

По информации Ассошиэйтед Пресс, в Америке массовым считается убийство 4 и более человек в течение суток, не считая нападавшего.

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#США
#массовые убийства
#погибшие
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Baza: Из здания ВГТРК вывели несколько человек и посадили их в машину скорой помощи
14 июля 2023, 15:31

Фото: iStock/Yury Karamanenko

После обнаружения конверта с неизвестным веществом, к офису ВГТРК пригнали четыре машины скорой помощи.
По информации телеграмм-канала Baza, несколько человек вывели из здания ВГТРК и разместили в каретах скорой помощи.

Несколькими часами ранее, ​в организацию был доставлен конверт с неизвестным веществом. После того, как посылка была получена, к офису компании прибыли несколько машин скорой помощи и ​полиции. На место также прибыли пожарные. ​Неустановленное вещество будет отправлено на экспертизу. 

В настоящее время информации о пострадавших нет. Выясняются подробности произошедшего. 

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#ВГТРК
#скорая помощь
#белый порошок
#конверт
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Shot: В Воронеже женщина угрожает арбалетом лифтёрам
14 июля 2023, 14:07

Фото: iStock/photodeedooo

В Воронеже в многоквартирном доме на улице Лизюкова женщина угрожает арбалетом работникам, которые приехали для того, чтобы заменить лифты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, женщина утверждает, что управляющая компания не дается создать собственникам жилья создать ТСЖ, при этом замена лифтов проходит без согласия жильцов за их же средства.

Она заявила, что никто не сможет зайти в дом, пока не будет проведена прокурорская проверка. Таким образом, женщина вооружилась арбалетом и вышла защищать свой дом от лифтёров.

«Никто никакие лифты менять не будет. Я больше не буду ничего объяснять, я возьму арбалет и прострелю первооткрывателям ноги, если они придут в наш дом менять лифты», - цитирует Shot сообщение жительницы дома.

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Два подростка утонули при праздновании дня рождения в Санкт-Петербурге

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#Воронеж
#ТСЖ
#арбалет
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Два подростка утонули при праздновании дня рождения в Санкт-Петербурге
14 июля 2023, 14:01

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два подростка утонули в Суздальском озере в Санкт-Петербурге во время празднования дня рождения. Об этом сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Санкт-Петербургу.
Отмечается, что погибла девочка 12 лет и 15-летний молодой человек. Перед госпитализацией подросткам проводили реанимационные действия, однако у обоих было тяжелейшее состояние, в результате которого несовершеннолетние скончались в медучреждении.

Сообщается, что в компании было десять человек, которые употребляли «легкий алкоголь». 

Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства и причины трагедии.  

По информации ГУМЧС, с начала купального сезона в водоемах Санкт-Петербурга утонули 16 человек, пять из которых — дети.

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#Санкт-Петербург
#подростки
#утопающий
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SHOT: При обстреле ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области один человек погиб, ранен ребенок
14 июля 2023, 13:51

Фото: iStock/RamonCast

В результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области один человек погиб, ранен ребенок.
По ​данным портала, погибла пожилая женщина. Ребенок получил осколочные ранения.

Местные жители сообщили о сильных взрывах. Несколько домов в поселке полыхают. Экстренные службы прибыли на место происшествия. Очевидцы помогают спасательным службам в ликвидации возгорания и оказывают помощь потерпевшим. 

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#ВСУ
#обстрелы
#Брянская область
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В Подмосковье мужчина убил 4-летнюю дочь и покончил с собой
14 июля 2023, 13:14

Фото: iStock/Chalabala

В подмосковном Пушкине мужчина убил свою малолетнюю дочь и покончил с собой.
По информации телеграмм-канала Mash, мать убитой девочки вызвала экстренные службы . Она успела выбежать в подъезд и обратиться в полицию.

Убийцей стал отец девочки 38-летний Р. Глушаков. Что стало причиной трагедии в настоящее время не известно. 

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. 

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#ребенок
#убийство
#Пушкино
#Подмосковье
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В Свердловской области в оздоровительном лагере «Волна» отравились дети
14 июля 2023, 13:13

Фото: iStock/Doucefleur

В оздоровительном лагере «Волна» в поселке Таватуй отравились несколько детей.
Следователи, сотрудники Роспотребнадзора и полиция начали проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение, сообщает СК. 

За последнее время это не первый случай отравление детей. 13 июля сообщалось о том, что в Амурской области 17 детей отравились в детском саду «Золотая рыбка» в населенном пункте Прогресс. Суд приостановил деятельность воспитательного учреждения на 60 суток.
 
11 июля стало известно об отравлении сразу у нескольких воспитанников детских садов города Орска Оренбургской области. Они находятся под контролем врачей. Об этом сообщает региональный Минздрав.

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#отравление
#дети
#детский лагерь
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Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Республике Алтай
14 июля 2023, 12:33

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Грузовик с туристами опрокинулся и слетел в кювет в Горном Алтае, передает РИА Новости.
Отмечается, что восемь человек пострадали. По факту происшествия сотрудники следственного управления СК России по Республике Алтай проводят процессуальную проверку. 

По предварительной информации следствия, 35-летний житель Маймы, который управлял грузовым автомобилем, превысил безопасную скорость движения. По этой причине водитель не справился с управлением и произошло опрокидывание грузовика в кювет.

В результате инцидента десять человек госпитализированы, в их числе ребенок.

Отмечается, что у пострадавших имеются травмы легкой и средней тяжести, переломы и ушибы. Находившийся в грузовике ребенок не пострадал.

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#Алтай
#ДТП
#грузовик
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Состояние 76-летней актрисы Татьяны Васильевой внезапно ухудшилось
14 июля 2023, 12:31

Фото:iStock/sudok1

Артистка Татьяна Васильева переведена в нейрореанимацию.
Baza пишет, что Татьяну Васильеву госпитализировали в ночь на 14 июля. Поздно вечером артистка почувствовала себя плохо: кружилась голова, была неустойчивость при ходьбе. Ночью невестка Васильевой вызвала скорую.
 
Сначала артистку положили в неврологическое отделение, но уже в больнице ей стало хуже и врачи перевели её в нейрореанимацию. Актриса находится в сознании.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский сообщил, что самочувствие народной артистки России Татьяны Васильевой улучшилось, на данный момент она находится дома. Садальский отметил, что с Васильевой все в порядке, она поехала на физкультуру. 

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#Васильева
#актриса
#госпитализация
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В Белгороде взорвалась машина, есть пострадавшие
14 июля 2023, 11:32

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Под автомобилем одного из местных жителей взорвалась граната или небольшое СВУ.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при взрыве пострадали 3 человека: мужчина в машине и двое случайных прохожих — мама с ребёнком.
 
Пострадавшие госпитализированы с осколочными ранениями ног. На месте работают следователи, пишет Baza. 

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#Белгород
#взрыв
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