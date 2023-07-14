США установили новый антирекорд по числу массовых убийств за полгода

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США установили новый антирекорд по количеству массовых убийств в период с 1 января по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Уточняется, что не менее 140 человек погибли в результате 28 инцидентов.
Показатель этого года обогнал предыдущий антирекорд 2022 года, который составлял 27 массовых убийств.
Агентство отметило, что полугодие 2023 года самое смертоносное за последние 17 лет. Сообщается, что количество погибших возрастало практически еженедельно.
По информации Ассошиэйтед Пресс, в Америке массовым считается убийство 4 и более человек в течение суток, не считая нападавшего.
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Показатель этого года обогнал предыдущий антирекорд 2022 года, который составлял 27 массовых убийств.
По информации Ассошиэйтед Пресс, в Америке массовым считается убийство 4 и более человек в течение суток, не считая нападавшего.
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Екатерина Коршунова