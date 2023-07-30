Стал известен масштаб разрушений в башне «Москвы-Сити» после атаки дрона

Фото: IStock/DedMityay
Обрушившаяся область остекления в башне «IQ квартала» занимает 20 квадратных метров, сообщает Telegram-канала 112.
«Область повреждения стекла на башне „IQ квартала“ простирается на 20 квадратных метров, в то время как на автомойке CrystalCity это площадь составляет 40 квадратных метров», — сообщается в заметке.Читайте также:
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