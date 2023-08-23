Стал известен владелец разбившегося под Тверью самолета

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В Росавиации сообщили, что потерпевший крушение в Тверской области самолет Embraer принадлежал компании «МНТ- Аэро», специализирующейся на бизнес-перевозках. Об этом говорится в Телеграм-канале ведомства.
«Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолётом Embraer, происшедшего 23 августа в Тверской области. Самолёт принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках», - проинформировали в Росавиации.
Предварительно, на борту Embraer находились семь пассажиров и три члена экипажа.
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Диана Аванесян