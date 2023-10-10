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Стала известна личность россиянина, погибшего во время эскалации в Израиле

Погибшим в Израиле оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска
10 октября 2023, 12:30
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Погибшим в Израиле оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска. Об этом РИА Новости сообщила его мать.
Сообщается, что погибший переехал в Израиль в 1992 году из Риги.

Ранее российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что в результате нападения движения ХАМАС на Израиль погибли два гражданина России. Информация уже подтверждена. Викторов уточнил, что всего пропавшими без вести считаются четверо россиян. При этом речь идет не только о россиянах, постоянно проживающих на территории Израиля, но и тех, кто приехал временно.


Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

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Россиянин попал под поезд, отряхнулся и пошел дальше
В Приморском крае мужчина попал под поезд, отряхнулся и пошел дальше
10 октября 2023, 11:55

Фото: istockphoto / Sergei Ramiltsev

Житель Приморского края попал под поезд на железнодорожных путях в Смоляниново, встал, отряхнулся и пошел дальше.
Инцидент с россиянином попало на видео, соответствующие кадры опубликовал телеграм -канал «Новости Приморья. Владивосток».
 
На кадрах видно, как пострадавший следует в сторону путей, по которым ехал поезд. В какой-то момент его сбивает локомотив. Россиянин упал, но затем поднялся и ушел. Состав после инцидента останавливается, машинист пытается догнать пострадавшего. 

Информации о его текущем состоянии не поступало. По факту инцидента была организована проверка.

Подобное происшествие сулчилось в Ленинградской области, поезд сбил мигранта на велосипеде. Известно, что машинист поезда подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезд состава предотвратить не получилось. Мужчина выжил, он был госпитализирован. 

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В Уфе в багажнике автомобиля женщины нашли её убитую 14-летнюю дочь. 

В Красноярске школьник собирался устроить теракт на рынке. 
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Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле
Посол РФ: есть подтвержденные данные о гибели еще одного россиянина в Израиле
10 октября 2023, 11:19

Фото: iStock/Motortion

Посол РФ в Израиле сообщил о том, что есть подтвержденные данные о гибели еще одного российского гражданина в Израиле.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что у Израиля нет выбора, кроме начала наземной операции в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что сейчас между участниками конфликта переговоры не могут быть проведены. Он добавил, что Израиль не может проявить слабость на Ближнем Восток.

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В Уфе в багажнике автомобиля женщины нашли её убитую 14-летнюю дочь
10 октября 2023, 11:04

Фото: iStock/Artem_Furman

В Уфе в багажнике автомобиля обнаружили тело 14-летней девочки со следами удушья.
Машина принадлежит её матери, информирует СУ СК РФ по Башкирии.
 
«Тело 14-летней девушки было обнаружено в багажнике автомобиля её матери в городе Уфе», - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Правоохранители ведут поиски подозреваемого. По данным телеграм-канал Mash Batash, возможный убийца - 21-летний брат девушки.

Ранее сообщалось, что тело пенсионера было найдено около городской больницы в Первоуральске Свердловской области, в которую он обратился несколько дней назад.

Уточняется, что в начале октября 84-летний житель города обратился в местную больницу за помощью, но уже через несколько часов был выписан и отправлен домой. Однако дойти до дома ему не удалось: мужчине стало плохо и он упал на тропинке рядом со зданием больницы, в результате чего скончался. Его тело было найдено лишь спустя пять дней.

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#убийство
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#дети
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В Санкт-Петербурге одноклубники изнасиловали 12-летнего хоккеиста
10 октября 2023, 10:18

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

В Колпино в Санкт-Петербурге 12-летний хоккеист оказался в больнице после изнасилования одноклубниками.
РЕН ТВ сообщает, что 12-летнего мальчика изнасиловали одноклубники. Мальчика госпитализировали вечером 9 октября с травмой.
 
По словам матери, ребёнка изнасиловали дети во время драки в хоккейном клубе, где он тренируется. Состояние ребёнка оценивается как удовлетворительное. Подробности выясняют.

Ранее в школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером.
В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях. После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу.

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#дети
#подростки
#изнасилование
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В Красноярске школьник собирался устроить теракт на рынке
РИА Новости: В Красноярске школьник подозревается в подготовке теракта на рынке
10 октября 2023, 10:13

Фото: iStock/Rawf8

В Красноярске 16-летний школьник подозревается в подготовке теракта на местном рынке в Кировском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, молодого человека задержали еще в конце лета юноша был задержан в конце лета. Его заподозрили в планировании теракта на рынке.

«Также есть основания подозревать его в обучении для осуществления террористической деятельности. Он активно через интернет изучал возможность сбора взрывных устройств, для чего скачал книги через один из поисковиков», - говорится в сообщении.

В настоящее время девятиклассник находится в СИЗО. Официально информация пока не подтверждалась.

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#информация
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Мужчина получил ожоги трети тела из-за взрыва освежителя воздуха в Петербурге
10 октября 2023, 10:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

60-летний житель Петербурга попал в больницу с ожогами трети тела из-за взорвавшегося освежителя воздуха. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, который знаком с ситуацией.
Инцидент произошел в момент, когда мужчина ремонтировал баллон с освежителем воздуха, находясь рядом с газовой плитой. Сообщается, что пострадавший получил ожоги 36% тела.

На данный момент он госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц. За его жизнь борются медики.

Ранее сообщалось о том, что 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. Два человека погибли, три пострадали. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

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В пермской больнице рухнул лифт с пациентами
10 октября 2023, 10:10

Фото: istock / fokusgood

В Перми, в больнице Архангела Михаила и всех небесных сил, упал лифт.
59.RU пишет, что лифт вместе с пациентами упал в шахту с 4 этажа. В результате падения пострадавшие получили травмы, некоторые пациенты столкнулись с паническими атаками.
 
Двери лифта не получалось вскрыть на протяжении 30 минут.

Ранее в многоэтажном доме Краснодара сорвался лифт с людьми. Инцидент произошел в ЖК «Светлый» на улице Московской. Утром около 08:00 утра жительница дома позвонила в полицию с сообщением, о том, что с высоты сорвался лифт с людьми. В лифте находилось шесть человек, среди них двое детей 3 и 4 лет. Лифт сорвался с восьмого этажа. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства уточняются.

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#лифты
#больница
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В Башкирии мать изрезала малыша, который мешал ей пить
10 октября 2023, 09:50

Фото: istockphoto/Kamionsky

В Башкирии мать избила и ранила ребёнка полутора лет, плач которого мешал ей выпивать.
Правоохранительные органы Башкирии расследуют инцидент с полуторагодовалым мальчиком. Его ранила ножом и избила мать. Причиной стал плач, который мешал ей выпивать. РИА Новости пишет, что ЧП случилось 8 октября в Белебеевском районе.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время материал направлен в Следственный комитет», - объяснили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Ребёнок находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
 
«Вчера был эвакуирован вертолётом по линии детской санитарной авиации в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфу», - уточнили в пресс-службе.
Ранее в школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером.
В распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях. После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу.

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#родители
#дети
#чп
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В Приморье арестовали местного жителя за шпионаж в пользу Украины
10 октября 2023, 09:38

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ арестовали жителя Приморья по обвинению в шпионаже в пользу Украины.
РИА Новости пишет, что силами сотрудников ФСБ пресечена деятельность жителя Приморья, который причастен к шпионажу в интересах минобороны Украины и передаче данных украинское разведке. Мужчину арестовали.
 
«Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал её представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края», - сообщил представитель регионального управления ФСБ РФ.
Сообщается, что мужчина понимал возможность использования информации против безопасности России, в том числе «при проведении акций прямого воздействия».
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Ранее в Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины. Крымчанин установил контакт с разведслужбами Украины по собственной инициативе, и осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.

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