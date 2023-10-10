Стала известна личность россиянина, погибшего во время эскалации в Израиле

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Погибшим в Израиле оказался 47-летний уроженец калининградского Балтийска. Об этом РИА Новости сообщила его мать.
Сообщается, что погибший переехал в Израиль в 1992 году из Риги.
Ранее российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что в результате нападения движения ХАМАС на Израиль погибли два гражданина России. Информация уже подтверждена. Викторов уточнил, что всего пропавшими без вести считаются четверо россиян. При этом речь идет не только о россиянах, постоянно проживающих на территории Израиля, но и тех, кто приехал временно.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет. В Иерусалиме и Тель-Авиве прогремели взрывы.
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Ранее российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что в результате нападения движения ХАМАС на Израиль погибли два гражданина России. Информация уже подтверждена. Викторов уточнил, что всего пропавшими без вести считаются четверо россиян. При этом речь идет не только о россиянах, постоянно проживающих на территории Израиля, но и тех, кто приехал временно.
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Екатерина Коршунова