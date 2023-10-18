Стала известна личность заказчика пентаграммы у квартиры военкора «Известий»

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Заказчиком пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина является 32-летний Иван Волчек — гражданин Белоруссии, который переехал на Украину после протестов в Минске. Об этом источник сообщил «Известиям».
Сообщается, что сейчас Волчек находится в Киеве. По данным собеседника, преступник занимается вымогательством у граждан России, а также передачей ложной информации.
Напомним, военкору издания «Известия» Валентину Трушнину недоброжелатели нарисовали «свиную пентаграмму» под дверью квартиры. Сейчас корреспондент находится в командировке в Израиле.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых, нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Задержанными оказались 25-летняя уроженка Республики Северная Осетия - Алания и 28-летний уроженец Кировской области.
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Напомним, военкору издания «Известия» Валентину Трушнину недоброжелатели нарисовали «свиную пентаграмму» под дверью квартиры. Сейчас корреспондент находится в командировке в Израиле.
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Екатерина Коршунова