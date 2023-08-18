Стала известна причина эвакуации людей в Москва-Сити

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Причиной эвакуации людей в Москва-Сити послужило анонимное сообщение об угрозе. Об этом сообщает портал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что угрозу могли организовать телефонные террористы. Из башни на набережной B эвакуировали две тысячи человек.
Напомним, около IQ-квартала и ТЦ Афимолл Сити находятся несколько машин МЧС. Сотрудники ведомства просят людей срочно покинуть здание. К зданию также прибыли автомобили полиции.
Накануне, неоднократно сообщалось о заложенных врывных устройствах в разных частях города. Информация о минировании не подтверждалась. За прошедшую недель эвакуация дважды проводилась в московском парке "Зарядье". На почту парка пришло письмо с информацией о том, что на его территории заложено взрывное устройство. Злоумышленник потребовал перевести 600 тысяч рублей его матери.
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Напомним, около IQ-квартала и ТЦ Афимолл Сити находятся несколько машин МЧС. Сотрудники ведомства просят людей срочно покинуть здание. К зданию также прибыли автомобили полиции.
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Екатерина Коршунова