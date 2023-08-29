Стала известна причина крушения вертолета ФСБ Ми-8 в Челябинской области

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Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могла стать вышедшая из строя техника. Об этом сообщили в экстренных службах.
На борту находились три человека.
В результате подения вертолета, экипаж погиб. На место происшествия прибыли экстренные службы. Выясняются подробности произошедшего. По имеющимся данным, вертолет принадлежал ФСБ. Члены экипажа выполняли тренировочный полет.
По словам очевидцев, вертолет рухнул вниз после того, как его несколько раз уводило в стороны.
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В результате подения вертолета, экипаж погиб. На место происшествия прибыли экстренные службы. Выясняются подробности произошедшего. По имеющимся данным, вертолет принадлежал ФСБ. Члены экипажа выполняли тренировочный полет.
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Анастасия Крестьянова