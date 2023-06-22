Стала известна причина нападения техника МВД на сбитого им велосипедиста

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Сотрудник МВД, сбивший велосипедиста в Подмосковье, напал на него с ножом из-за разбитого лобового стекла
Стала известна причина нападения сотрудника МВД на сбитого им велосипедиста в Подмосковье, передаёт Telegram-канал Baza.
Уточняется, что техник МВД, сбивший велосипедиста в Подмосковье, напал на него с ножом из-за разбитого лобового стекла.
Напомним, что происшествие произошло днём в четверг, 15 июня. Сотрудник отдела регистрации ГИБДД Роман Стрелков ехал на своей машине в районе села Косяково Воскресенского городского округа Московской области. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где сбил велосипедиста. Вместо того, чтобы помочь пострадавшему, Стрелков взял нож и ударил его в живот. После злоумышленник сел в машину и уехал.
Стрелкова задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. По его словам, он сильно разозился из-за повреждений автомобиля — у него было разбито лобовое стекло, и в отместку ударил велосипедиста ножом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Великобритании 40-летнего жителя Сандерленда приговорили к 24 неделям тюрьмы за изнасилование чайки.
Уточняется, что техник МВД, сбивший велосипедиста в Подмосковье, напал на него с ножом из-за разбитого лобового стекла.
Стрелкова задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. По его словам, он сильно разозился из-за повреждений автомобиля — у него было разбито лобовое стекло, и в отместку ударил велосипедиста ножом. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Великобритании 40-летнего жителя Сандерленда приговорили к 24 неделям тюрьмы за изнасилование чайки.
Яна Таёжная