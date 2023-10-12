Стала известна причина, по которой сразу пять самолётов подали сигналы тревоги

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Получение сигналов тревоги с пассажирских самолётов, пролетавших над территорией России, связано со сбоем в электронной системе отслеживания рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Ранее агентство информировало о том, что пять пассажирских самолётов подали сигналы тревоги во время пролёта над территорией России.
Уточняется, что все рейсы, с которых поступили сигналы тревоги, удачно приземлились в аэропортах назначения.
Ранее сообщалось, что Госавианадзор по указу Министерства транспорта России будет обязан проверять авиакомпании в отношении задержек или отмены рейсов из-за неисправностей самолётов.
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Уточняется, что все рейсы, с которых поступили сигналы тревоги, удачно приземлились в аэропортах назначения.
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Анастасия Чинкова