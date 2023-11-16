Стала известна причина смерти бывшего командующего 6 армией ВВС и ПВО РФ Свиридова

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Бывший командующий 6 армией ВВС и ПВО РФ Владимир Свиридов и его супруга скончались от отравления угарным газом, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 15 ноября в частном доме в посёлке Аджиевском Ставропольского края обнаружили трупы Свиридова и его супруги. Причину смерти пенсионеров сразу установить не удалось.
Однако, позже выяснилось, что супруги отравились угарным газом из-за неисправной колонки.
Удалось установить, что в доме Свиридовых была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Она была подключена к электросети. При отключении электроэнергии в ней должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, но этого не произошло.
Примерно неделю назад ночью в посёлке отключили свет, запасные генераторы энергии не сработали, соответственно, предохранитель также не сработал. Дом наполнился газом и пенсионеры надышались им.
Когда же свет включился, то предохранитель вновь начал работать. Именно поэтому газовики, которые производили проверку в доме вчера, не выявили превышение содержания газа в воздухе.
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Однако, позже выяснилось, что супруги отравились угарным газом из-за неисправной колонки.
Примерно неделю назад ночью в посёлке отключили свет, запасные генераторы энергии не сработали, соответственно, предохранитель также не сработал. Дом наполнился газом и пенсионеры надышались им.
Когда же свет включился, то предохранитель вновь начал работать. Именно поэтому газовики, которые производили проверку в доме вчера, не выявили превышение содержания газа в воздухе.
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Евгения Парфентьева