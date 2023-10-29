Стала известна причина смерти клавишника «Руки вверх»

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Следователи пришли к выводу, что музыкант упал и сильно разбил голову.
Об этом пишет SHOT. В начале октября 36-летний пианист был найден мёртвым в луже крови. Хоронили Владимира Капырина с забинтованной головой из-за серьёзных травм. Голову и лицо музыканта сотрудники скрыли сразу после прибытия на место гибели музыканта. Близким запретили на него смотреть.
Родственники и друзья Капырина не верят результатам проверки и настаивают, что это было убийство. Из квартиры клавишника исчезли его айфон и деньги. А за месяц до смерти музыканту поступали угрозы, он был сильно напуган. Музыкант подсел на спортивные ставки и мог задолжать букмекерам.
Из группы «Руки вверх» Капырин ушёл в 2019 году. Он планировал устроиться клавишником в другую группу, но его не взяли. После чего он впал в депрессию и перестал посещать светские мероприятия. Мужчина уходил в запои, начал испытывать проблемы со здоровьем. В итоге у него стало плохо с сердцем, такие выводы сделали в СК по Москве.
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Родственники и друзья Капырина не верят результатам проверки и настаивают, что это было убийство. Из квартиры клавишника исчезли его айфон и деньги. А за месяц до смерти музыканту поступали угрозы, он был сильно напуган. Музыкант подсел на спортивные ставки и мог задолжать букмекерам.
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Мария Фирсова