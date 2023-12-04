Стала известна причина смерти криминального авторитета Антипова в СИЗО

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51-летний криминальный авторитет Евгений Антипов (Антип Новосибирский) умер в камере СИЗО от передозировки наркотиками.
NGS.RU сообщает, что мужчина умер спустя два дня после того, как вору в законе было отказано в условно-досрочном освобождении.
В отношении начальника изолятора возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» за необеспечение безопасных условий для заключенных.
О смерти 51-летнего криминального авторитета стало известно в июле. Антипова обнаружили сотрудники изолятора в камере.
Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. За несколько дней до случившегося заключённый был этапирован из Магаданской области в Новосибирскую.
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В отношении начальника изолятора возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» за необеспечение безопасных условий для заключенных.
Предварительной причиной смерти называли оторвавшийся тромб. За несколько дней до случившегося заключённый был этапирован из Магаданской области в Новосибирскую.
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Мария Фирсова