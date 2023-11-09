Появились подробности смерти новосибирской эскортницы, чье тело залили бетоном

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В Новосибирске дело эскортницы Стеллы, тело которой залили в бетон, закрыли. Об этом пишет «КП-Новосибирск».
Стелла пропала в феврале 2021 года. В ходе поисков девушки выяснилось, что она оказывала эскорт-услуги и представлялась клиентам госпожой Стеллой. Её пропажу правоохранительные органы связали с ее работой и возбудили дело по статье 105 (Убийство) Уголовного кодекса РФ.
Подозреваемым стал ее 36-летний знакомый, который занимается производством шоколада. Во время допроса он признался, что как-то приехал к ней в гости заметил, что девушка не подает признаков жизни. Он испугался и не стал звонить в полицию и скорую, чтобы не портить свою репутацию.
Мужчина решил спрятать тело, кинул ее в овраг возле поселка Рыбачьего и залил бетоном. Дело закрыли, молодого человека ни в чем не обвиняли. Мать Екатерины полагает, что дочь умерла из-за диабета.
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Алина Юрчак