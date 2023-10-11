Стала известна причина столкновения поездов на станции Печатники

При столкновении двух поездов на станции «Печатники» московского метрополитена в кабине одного из них был зажат машинист. Пока сотрудникам экстренных служб не удается извлечь мужчину из деформированной кабины.

По предварительным данным, у мужчины сломана нога. Кроме того, у него имеются многочисленные порезы, нанесенные осколками стекол, вылетевших из разбитых окон во время столкновения, передает телеграм-канал «112».

Александр Бойцов