Стала известна причина столкновения поездов на станции Печатники

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Столкновение двух поездов в московском метро случилось из-за отказа тормозов. Информацию сообщает департамент транспорта Москвы. По данным Дептранса один из поездов был перегоночными.
Поезда столкнулись на Люблинско-Дмитровской линии из-за наката состава, который следовал из депо и врезался в стоящий на станции поезд.
Столкновение поездов произошло примерно в 10:30. Сейчас движение на участке от «Люблино» до «Дубровки» салатовой ветки временно остановлено. Также сообщается, что в обратную сторону поезда следуют с увеличенным интервалом. Спецслужбы работают над восстановлением движения.
Известно о двух пострадавших, один их них машинист. Серьезных травм у них нет. По факту происшествия проводится проверка.
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Столкновение поездов произошло примерно в 10:30. Сейчас движение на участке от «Люблино» до «Дубровки» салатовой ветки временно остановлено. Также сообщается, что в обратную сторону поезда следуют с увеличенным интервалом. Спецслужбы работают над восстановлением движения.
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Алина Юрчак