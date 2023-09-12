Стала известна судьба аварийно севшего самолета под Новосибирском

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«Самолет мы восстановим. Он не поломан», - подчеркнул Скуратов.Он рассказал, что процесс эвакуации аварийного суда займет не менее месяца. Однако, как именно самолет будет транспортирован, Скуратов раскрывать не стал.
Напомним, самолет А320 «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск, однако ему пришлось совершить экстренную посадку в поле, расположенном под Новосибирском. Причиной стала протечка гидросистемы. Отмечается, что пилоты сначала планировали развернуть в Толмачёво, потому что там полоса длиннее, поэтому посадка могла бы быть более безопасной. Спустя время, стало ясно, что самолету не хватит топлива, чтобы долететь дол пункта. В итоге воздушное судно посадили в поле под Новосибирском.
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