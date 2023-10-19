Стала известна возможная причина убийства родственников Намина

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По предварительным данным, причиной убийства семьи рок-музыканта Стаса Намина в Подмосковье, могли стать споры из-за имущества. Возможно, родственники не смогли договориться о продаже дома. Информацию об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По предварительной информации следствия, сначала Роман Микоян ударил по голове 85-летнюю Полину Ткаченко, после чего на улице напал с ножом на 30-летннго брата Артёма. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изучили пятна крови, изъяли нож и молоток, а также одежду. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Подмосковная прокуратура контролирует ход расследования.
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Алина Юрчак