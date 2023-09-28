Стали известны подробности «избиения» актера Якунина в петербургской больнице

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Российский актер театра и кино Олег Якунин сообщил, что его избил охранник одной из больниц Санкт-Петербурга. По информации источника «Петербургского дневника», артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Сообщается, что инцидент произошел в петербургском научно-исследовательском институте скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
По словам сотрудников медучреждения, никакого избиения с участием Якунина не было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
Напомним, ранее Олег Якунин заявил о том, что получил серьезные увечья, в результате чего обратился в полицию.
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«Пациент был сильно пьян, пока находился в приемном отделении. Его отвезли на каталке в отделение», — цитирует «Петербургский дневник» своего собеседника.
Напомним, ранее Олег Якунин заявил о том, что получил серьезные увечья, в результате чего обратился в полицию.
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Екатерина Коршунова