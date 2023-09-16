Стали известны подробности крупного пожара в ТЦ Петербурга

Фото: IStock/Distortion Media
Короткое замыкание стало причиной крупного пожара в торговом центре на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Через два часа пожар удалось локализовать, а ещё через пять — полностью потушить. Сильные повреждения получили семь автомобилей, которые были припаркованы рядом. Все они сильно расплавились.
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