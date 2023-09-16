Стали известны подробности крупного пожара в ТЦ Петербурга

В Подмосковье мужчина, пытаясь уйти от полицейской погони, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента погиб сотрудник Госавтоинспекции, а нападавший был ранен и задержан. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.