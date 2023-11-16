Стали известны подробности о рухнувшем в Астрахани доме

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Обрушившийся пятиэтажный дом в Астрахани ждал капитального ремонта. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Отмечается, что жильцы дома постоянно подавали жалобы в управляющую компанию, поскольку были обеспокоены состоянием труб, которые регулярно прорывало. Также они отказались от оплаты коммунальных услуг. В связи с этим, возрос долг управляющей компании перед городскими службами поставки воды, тепла и электричества. Долг превысил 3,2 миллиона рублей, которые пытались взыскать через суд.
Руководитель управляющей организации Сергей Хахалев отметил, что жители до происшествия не сообщали о возникновении трещин. Также он опроверг информацию о том, что причиной обрушения мог стать прорыв батарей.
Ранее в МВД по Астраханской области сообщили о частичном обрушении жилого пятиэтажного дома. В результате появления трещины на внешнем фасаде, обрушились два подъезда. Жители успели эвакуироваться до обрушения. На месте работают экстренные службы.
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Руководитель управляющей организации Сергей Хахалев отметил, что жители до происшествия не сообщали о возникновении трещин. Также он опроверг информацию о том, что причиной обрушения мог стать прорыв батарей.
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Анастасия Чинкова