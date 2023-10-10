Стали известны подробности падения лифта с пациентами в пермской больнице

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Лифтер натаивала против того, чтобы в лифт, который обрушился сегодня утром в пермской больнице, заходили все 15 пассажиров. Инцидент произошел в больнице имени Архангела Михаила. О подробностях происшествия рассказало издание 59.ru.
По предварительным данным, причиной обрушения стал перегруз. Министерство здравоохранение сообщило, что проведут тщательное расследование.
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