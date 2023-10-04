Стали известны подробности разбойного нападения на водителя Mercedes в Москве

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Источник из правоохранительных органов в беседе с РИА Новости сообщил о новых подробностях разбойного нападения на водителя Mercedes в Москве.
Ранее пресс-служба московского главка МВД РФ сообщила, что на светофоре на Донецкой улице в районе Марьино налётчики выскочили из автомобиля Infinity и напали на водителя автомобиля Mercedes. Уточняется, что они разбили стекло и выстрелили в водителя, после чего украли из машины крупную сумму денег.
По предварительным данным, налёт совершили трое мужчин, которые разбили стекло автомобиля топором и хоккейной клюшкой, а потом похитили 30 млн рублей, которые находились в сумке раненного водителя.
Также предварительно удалось установить личность владельца авто, на котором установлены армянские госномера.
В настоящее время пострадавший водитель находится в больнице.
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По предварительным данным, налёт совершили трое мужчин, которые разбили стекло автомобиля топором и хоккейной клюшкой, а потом похитили 30 млн рублей, которые находились в сумке раненного водителя.
В настоящее время пострадавший водитель находится в больнице.
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Анастасия Чинкова