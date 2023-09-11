Стали известны подробности смерти москвички из-за арбуза

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Причиной смерти 48-летней москвички Елены стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает Следственный комитет.
По информации ведомства, признаков отравления у погибшей 48-летней Елены не обнаружено.
Напомним, в Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз, купленный у метро «Спортивная». Она почувствовала себя плохо через несколько часов, после того, как съела арбуз.
Началась тошнота и обильная рвота. Однако скорую помощь пострадавшая решила не вызывать. Тогда ее мать все-таки решила вызывать скорую помощь.
Позже состояние девушки сильно ухудшилось. Но прибывшие на место врачи спасти ее не смогли.
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Напомним, в Москве женщина скончалась после того, как съела арбуз, купленный у метро «Спортивная». Она почувствовала себя плохо через несколько часов, после того, как съела арбуз.
Позже состояние девушки сильно ухудшилось. Но прибывшие на место врачи спасти ее не смогли.
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Екатерина Коршунова