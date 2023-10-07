Стали известны подробности убийства восьмилетнего мальчика в Петербурге

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В Санкт-Петербурге 45-летний фельдшер скорой помощи жестоко убил своего восьмилетнего сына. Судебные медики обнаружили на теле мальчика не менее девяти ножевых ранений.
Мама убитого мальчика, как и муж, работает фельдшером в бригаде скорой психиатрической помощи. В момент трагедии она была на смене. Причины неадекватного поведения мужчины пока остаются неизвестными. Семья считалась благополучной, на учете в органах опеки или отделе ПДН не состояла. Алкоголя в крови убийцы не обнаружено.
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Александр Бойцов