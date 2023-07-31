Стали известны подробности возгорания человека в ресторане на Цветном бульваре

Фото: прокуратура Москвы
При взрыве в столичном ресторане «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре пострадал частный мастер, который приехал для того, чтобы починить холодильник. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
«По предварительной информации, в ресторане на Цветном бульваре в ходе ремонта холодильного оборудования пострадал прибывший для проведения работ частный мастер», - говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пострадавший 1984 года рождения. Он госпитализирован с ожогами. Сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, ранее стало известно, что в результате взрыва в ресторане «Пироги, вино и гусь» загорелся человек. На место происшествия выехали экстренные службы.
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