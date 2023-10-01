Стали известны подробности взрыва в Анкаре

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Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован.
Сообщается, что из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Инцидент произошел в 09.30 (совпадает с мск).
Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место прибыли сотрудники президентской охраны.
Ранее сообщалось о том, что в Ивано-Франковской области Украины произошёл взрыв на нефтяном объекте. В результате происшествия разлилась нефть и вспыхнул пожар. Огонь распространился на рядом стоящий частный дом. В результате пожара пострадали три человека.
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Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место прибыли сотрудники президентской охраны.
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Екатерина Коршунова