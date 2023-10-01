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Стали известны подробности взрыва в Анкаре

Глава МВД Турции сообщил о попытке теракта в центре Анкары с двумя нападавшими
01 октября 2023, 10:25
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о попытке теракта возле здания министерства в центре Анкары, один террорист подорвал себя, другой нейтрализован.
Сообщается, что из-за перестрелки двое сотрудников полиции получили легкие ранения. Инцидент произошел в 09.30 (совпадает с мск).

Напомним, взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары. На место прибыли сотрудники президентской охраны.


Ранее сообщалось о том, что в Ивано-Франковской области Украины произошёл взрыв на нефтяном объекте. В результате происшествия разлилась нефть и вспыхнул пожар. Огонь распространился на рядом стоящий частный дом. В результате пожара пострадали три человека.

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#мвд
#взрыв
#инцидент
#сотрудники
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В Уфе мигранты избили сотрудников скорой помощи
01 октября 2023, 10:45

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Массовая драка мигрантов и сотрудников скорой помощи случилась в центре Уфы.
Пресс-служба МВД Башкирии сообщает, что драка в Ленинском районе рядом со станцией скорой помощи началась во время конфликта из-за денежного долга.
 
Две компании повздорили в кафе на улице Аксакова. А потом отправились на улицу выяснять отношения. Несколько сотрудников станции скорой помощи принялись разнимать их, но в итоге сами оказались избитыми.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что конфликт в дагестанском селе Леваши, который перерос в перестрелку с двумя погибшими, изначально начался между двумя молодыми людьми. Затем к конфликту подключились родственники с обеих сторон, и в итоге в схватке участвовало более 25 человек. 

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В перестрелке в Дагестане участвовали более 25 человек

#драка
#полиция
#чп
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В Анкаре произошёл взрыв рядом со зданием МВД
01 октября 2023, 10:14

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Взрыв прогремел недалеко от здания МВД Турции в самом центре Анкары.
На место прибыли сотрудники президентской охраны, сообщает телеканал CNN Turk.
 
«В районе Кызылай в центре Анкары раздался взрыв. Дороги вокруг были закрыты для движения», - сказано в сообщении телеканала.
По данным СМИ, во время взрыва ранило одного человека. Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном властям Украины городе Запорожье раздалась серия взрывов. Перед этим в находящихся под контролем Киева районах Запорожской области была объявлена воздушная тревога. До этого взрывы и объявление воздушной тревоги были зафиксированы в Киеве, Одессе и Харькове. Воздушную тревогу при этом объявляли в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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#турция
#взрыв
#чп
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Педофил надругался над 7-летним мальчиком в барбершопе в Петербурге
01 октября 2023, 10:12

Фото: iStock/mactrunk

В Санкт-Петербурге мужчина совратил семилетнего мальчика в помещении барбершопа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сообщается, что мать малыша обратилась в правоохранительные органы и сообщила об инциденте, который произошел на улице Федора Абрамова. Полицейские задержали подозреваемого, которым оказался 20-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее сообщалось о том, что 46-летняя педагог-психолог во время уборки в своей московской квартире в Академическом районе вытащила из ящика два компакт-диска. На одном из них были записаны видео того, как её бывший муж насиловал 10-летнего мальчика, на другом была запись, как мужчина пытался целовать 14-летнего подростка.

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#преступление
#женщина
#мать
#полицейские
#маньяк
#изнасилование
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В Екатеринбурге подростки жестоко избили мужчину
01 октября 2023, 09:26

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Екатеринбуржцы стали свидетелями драки в микрорайоне Вторчермета, мужчину госпитализировали.
Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» сообщает, что драка случилась рядом с домом на Селькоровской улице. Очевидцы считают, что в драке участвовало около 10 человек. Группа подростков накинулась на мужчину возле круглосуточного магазина.
 
«Не знаю, из-за чего был конфликт. В какой-то момент толпа (и парни, и девушки) начала пинать мужчину. Мы крикнули, они разбежались, но мужчина уже лежал. Я вызывала полицию, скорую. Приехала реанимация, забрала его», — рассказывает очевидица ЧП,
Портал «Е1» пишет, что в УМВД Екатеринбурга рассказали, что на место драки выезжал полицейский наряд, но участников конфликта не нашли, с заявлениями о телесных повреждениях в полицию не обращались.

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#драка
#екатеринбург
#чп
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В Мытищах охранник яхт-клуба лишился 850 тысяч рублей в мобильной игре
01 октября 2023, 08:44

Фото: iStock/Chalabala

Пока мужчина решал задачки в викторине, ему предложили инвестировать на бирже.
SHOT пишет, что 56-летний Юрий находился на работе в яхт-клубе на улице Верхней в деревне Румянцево. Решал викторины в мобильной игре. Неожиданно появилось рекламное окошко с предложением заработать на бирже. Мужчина заинтересовался и перешёл по ссылке, оставив свои контакты. Охраннику тут же позвонил «сотрудник биржи Михаил» и рассказал все правила игры на бирже.
 
Юрий чётко следовал инструкциям и переводил деньги на созданную специально для него виртуальную карту. Когда на счету появились заветные нули, мужчина попытался вывести средства, но ему было отказано, так как необходимо было заплатить страховку в размере 2,7 тысячи долларов в течение 3 дней. В противном случае биржевой счёт заблокируют.
 
Денег у мужчины не осталось, оплатить он ничего не смог, а приложение стало недоступным. Пострадавший обратился в полицию. Ущерб оценивается в 850 тысяч рублей. Правоохранители начали проверку.

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#мытищи
#игры
#охрана
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NBC: Пять человек умерло после ДТП с перевозившим аммиак грузовиком в Иллинойсе
01 октября 2023, 04:27

Фото: iStock/Iam_Anupong

Пять человек погибло и ещё пятеро пострадало в после ДТП с перевозившим аммиак грузовиком в центральной части штата Иллинойс, сообщает американский телеканал NBC. Кроме того, при столкновении его с другими автомобилями произошла утечка примерно половины содержимого — около 15 тысяч литров аммиака.
«Офис коронера округа Эффингем подтвердил, что пять человек погибли, а еще пятеро были доставлены по воздуху в больницы. Полиция не уточнила, произошли ли смерти в результате крушения или утечки», — сказано в сообщении телеканала.

Число других пострадавших постепенно увеличивается, информация только начинает поступать.

Из-за утечки токсичного вещества из опасной зоны радиусом около полутора километров были эвакуированы почти 500 человек.

Причины аварии ещё уточняются, однако очевидцы сообщают, что грузовик съехал в канаву и перевернулся.

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#дтп
#сша
#грузовик
#гибель
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«Страна.ua»: Пожар после сильного взрыва начался в Киеве
01 октября 2023, 01:03

Фото: iStock/ponomarencko

Сильный взрыв прозвучал в Деснянском районе Киева, после чего начался пожар, сообщает издание «Страна.ua». При этом о причинах взрыва ни украинские СМИ, ни официальные источники ничего не сообщают. Воздушная тревога в столице Украины также пока не объявлялась.
Также, по данным украинского издания «Общественное», взрывы раздались в Харькове. В Харьковской области объявлена воздушная тревога, это следует из данных официального ресурса по уведомлению населения. В Киеве и Киевской области сирены не включены.

Ранее украинское издание «Думская» сообщило о взрывах и объявлении воздушной тревоги в Одессе. Кроме того, сирены звучали в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#киев
#украина
#взрывы
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В результате ДТП в Турции пострадали пятеро россиян, есть погибшие
В ДТП в Анталье погибла россиянка
30 сентября 2023, 21:04

Фото: iStock/Anton Novikov

Россиянка погибла в ДТП в Турции, ещё четверо россиян госпитализированы. Об этом сообщает генконсульство России в Анталье.
Уточняется, что авария произошла в турецкой провинции Анталья. В результате происшествия погибла гражданка России. Четверо россиян находятся в больницах. При этом, двое из них с тяжёлыми травмами попали в реанимацию.

В настоящее время генконсульство выясняет причины и детали происшествия.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Эрзурум погибла 32-летняя россиянка. Её убил знакомый из Сирии – он нанёс ей ранения осколком стекла. Уточнялось, что девушка была активисткой и автором канала «Феминистки поясняют». 

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#смерть
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В Ивано-Франковской области Украины прогремел взрыв на нефтепроводе
30 сентября 2023, 18:29

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Ивано-Франковской области Украины произошёл взрыв на нефтяном объекте. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.
Уточняется, что в настоящее время над территорией села Стримба распространяется чёрный дым. Местные жители предполагают, что взрыв произошёл на объекте, на котором хранится нефть.

В Telegram-канале государственной службы по ЧС Украины сообщается, что взрыв прогремел на нефтепроводе. В результате происшествия разлилась нефть и вспыхнул пожар. Огонь распространился на рядом стоящий частный дом.

По предварительным данным, в результате пожара пострадали три человека.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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#пожар
#нефть
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