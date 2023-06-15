Стали известны подробности гибели девушки на реке Шумиха

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По её словам, всего в лодке их было пятеро. Когда она опрокинулось, ребята не смогли спасти тонувшую подругу, так как пытались выбраться на берег сами.
Напомним, что трагедия произошла в ночь на четверг, 15 июня, в городе Ревда Свердловской области. Компания друзей в возрасте от 16 до 18 лет отдыхала на природе у реки Шумиха. Не обошлось без алкоголя. Подростки решили покататься на лодке, но она перевернулась. Четверо ребят выбрались на берег, но одна девушка утонула. Ей оказалась 18-летняя Валерия. Тело девушки удалось выловить только утром.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
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