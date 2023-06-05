Стали известны подробности гибели ребенка из-за морковки

Фото: Фотобанк Московской области
СМИ пишут, что пенсионерка, которая накормила внука морковкой, находится под подпиской о невыезде из-за его гибели
Годовалый ребенок скончался из-за кусочка морковки, которым его угостила бабушка в Ленобласти. В настоящий момент, женщина находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
По информации источника, трагедия произошла в городе Лодейное поле. Родители ребенка поехали по делам, а маленького сына завезли погостить к бабушке.
В тот момент, когда 42-летняя женщина готовила суп, малыш ползал около нее на кухне. Вдруг внук заплакал, поэтому бабушка дала ему кусочек морковки. Мальчик подавился и начал задыхаться. Женщина не смогла самостоятельно вытащить морковку, поэтому вызвала скорую помощь. Врачи тоже ничего не смогли сделать, поэтому ребенок скончался в медучреждении.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Теперь пенсионерке грозит до двух лет тюрьмы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Роспотребнадзор подтвердил гибель восьмерых россиян из-за алкоголя.
По информации источника, трагедия произошла в городе Лодейное поле. Родители ребенка поехали по делам, а маленького сына завезли погостить к бабушке.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Теперь пенсионерке грозит до двух лет тюрьмы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Роспотребнадзор подтвердил гибель восьмерых россиян из-за алкоголя.
Татьяна Лаврова