Стали известны подробности о пропаже граждан КНДР во Владивостоке

Фото: Фотобанк Московской области
Пропавшие во Владивостоке корейцы – это жена и сын представителя генконсультства Северной Кореи
Стало известно, что пропавшие во Владивостоке граждане КНДР – это жена и сын представителя генконсульства Северной Кореи Цой Ен Нам, сообщает Telegram канал Baza.
Напомним, ранее организация «ПримПоиск» рассказала, что во Владивостоке пропали женщина и подросток после посещения посольства Северной Кореи, предположительно, пропавшие – граждане КНДР. По сообщению организация, пропавшей женщине Ким Кум Сун 43 года, а подростку Пак Квон Чжу 15 лет. 4 июня они выехали с территории консульства, их местонахождение до сих пор остается неизвестным.
62-летний консул сообщил о пропаже своей семьи в полицию. По его заявлению, они сели в такси на территории посольства 4 июня, и больше их никто не видел. Телефоны обоих находятся вне зоны доступа.
Правоохранители разыскали таксиста, который подвозил семью консула. Он указал, где высадил мать с ребенком. Полиция проверила камеры видеонаблюдения, которые подтвердили рассказ таксиста.
Следователи продолжают поиски.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кировском районе Ленинградской области восьмилетний мальчик из регионального центра аутизма погиб под колесами поезда.
Напомним, ранее организация «ПримПоиск» рассказала, что во Владивостоке пропали женщина и подросток после посещения посольства Северной Кореи, предположительно, пропавшие – граждане КНДР. По сообщению организация, пропавшей женщине Ким Кум Сун 43 года, а подростку Пак Квон Чжу 15 лет. 4 июня они выехали с территории консульства, их местонахождение до сих пор остается неизвестным.
Правоохранители разыскали таксиста, который подвозил семью консула. Он указал, где высадил мать с ребенком. Полиция проверила камеры видеонаблюдения, которые подтвердили рассказ таксиста.
Следователи продолжают поиски.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Кировском районе Ленинградской области восьмилетний мальчик из регионального центра аутизма погиб под колесами поезда.
Евгения Парфентьева