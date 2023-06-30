Стали известны подробности состояния сына Ефремова после падения из окна

Фото: istockphoto.com/sudok1
Николай Ефремов был прооперирован после падения
Сын актёра Михаила Ефремова Николай после падения из окна был прооперирован и по последним данным находиться в реанимации.
Как сообщает «Царьград» со ссылкой на свой источник, после падения молодого человека врачи диагностировали у него сочетанную травму, после чего специалистами было установлено, что необходима операция. Подробностей состояния актёра неизвестно, однако сообщается, что после происшествия Николай назвал себя сам, а также сообщил, что выпал из окна случайно.
А вот Общественная Служба Новостей передаёт, что врачи оценивают состояние Николая Ефремова как крайне тяжелое из-за таких травм, как закрытые переломы таза и бедра, сочетанная травма. Кроме того, по некоторым данным, молодой человек мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, однако медики данную информацию не подтвердили.
Читайте также:
Сын актера Ефремова случайно выпал из окна
Женщина лишилась ноги на эскалаторе в аэропорту Бангкока
Москвич загремел в больницу с отравлением корвалолом
Как сообщает «Царьград» со ссылкой на свой источник, после падения молодого человека врачи диагностировали у него сочетанную травму, после чего специалистами было установлено, что необходима операция. Подробностей состояния актёра неизвестно, однако сообщается, что после происшествия Николай назвал себя сам, а также сообщил, что выпал из окна случайно.
Читайте также:
Сын актера Ефремова случайно выпал из окна
Женщина лишилась ноги на эскалаторе в аэропорту Бангкока
Москвич загремел в больницу с отравлением корвалолом
Мелисса Тимофеева