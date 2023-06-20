Стало известно число пострадавших при взрыве в Тамбовской области

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«По уточнённой информации, число пострадавших на пороховом заводе в Котовске возросло до 16 человек, из них четверо погибли», — приводит РИА Новости сообщение представителя экстренных служб.
Ранее сообщалось, что на лакокрасочном предприятии в Ярославле разгорелся мощный пожар. Происшествие случилось рано утром во вторник, 20 июня. О пожаре в здании на проспекте Октября в Ярославле в МЧС сообщили в 05:40 по местному времени. В локализации возгорания задействованы тридцать шесть человек и пятнадцать единиц техники. Кроме того, сообщалось, что пожару был присвоен третий ранг сложности.