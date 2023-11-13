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Стало известно, что будет с новорожденным, которого нашли в мусоропроводе

Найденного в мусороприемнике в Москве младенца определят в социальное учреждение
13 ноября 2023, 16:32
Фото: istock / eranicle

Фото: istock / eranicle

Малыша, которого нашли в мусоропроводе в Москве, после больницы отправят в социальное учреждение. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, пишут РАИ Новости.

«Его передадут в органы соцзащиты. Держу ситуацию на контроле, все нормально. У мальчика было только переохлаждение. Никаких серьезных историй выявлено не было», — сообщила Ярославская.
Ребенка нашли в мусороприемнике в четверг, 9 ноября. Соседи заметили пятна крови на лестнице и позвонили в правоохранительные органы. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели, что на кровати лежит женщина вся в крови. Она сказа им, что у нее просто обильная менструация.


Выяснилось, что она родила ребенка дома, завернула его в пакет и полотенце и опустила в камеру мусоропровода. К счастью, труба была забита и малыш не разбился. На мать завели уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

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ФСБ сорвала план двух диверсантов сжечь автотехнику в подмосковной воинской части
13 ноября 2023, 16:46

Фото: Istockphoto / FOTOKITA

В Подмосковье возбудили уголовное дело против двух молодых людей о подготовке диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Москве и Московской области.
Сотрудники центра по противодействию экстремизму Главного управления МВД по Московской области и столичного УФСБ задержали 19-летнего жителя Дмитрова и 18-летнего жителя Лобни 10 ноября. До этого силовики получили информацию о том, что один из задержанных по указанию спецслужб Украины незаконно проник на территорию воинской части и провёл разведку для приготовления к диверсии.
 
По данным следствия, злоумышленники планировали поджог автотехники на стоянке части. Для этого подозреваемые купили горючую жидкость и другие необходимые средства.
 
Как подчеркнули в УФСБ, диверсию планировали «в целях подрыва обороноспособности России». 
 
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#фсб
#диверсанты
#безопасность
#уголовное дело
#подмосковье
#московская область
#украина
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Корпус МГУ в Москве закрыли из-за вспышки кори
13 ноября 2023, 16:31

Фото: iStock/lexihastra

В Москве закрыли корпус МГУ из-за вспышки кори. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, болезнь обнаружили у студента первого курса с Факультета мировой политики. Сейчас анализы берут у остальных студентов курса.

Таким образом, из-за кори с 13 ноября закрыт на карантин первый учебный корпус университета, находящийся на улице Ленинские горы в Москве. Всего там действует 11 факультетов. Все студенты временно переведены на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что на территории морозильной камеры ЗАО «Хаме Фудс» во Владимирской области ввели карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Уточняется, что в свином сырье от поставщика был найден вирус генома АЧС. Упаковка была герметично запечатана, а само сырьё не использовалось на предприятии.



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#корь
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Подмосковная прокуратура проверяет условия содержания животных в приюте «Мечта»
13 ноября 2023, 16:21

Фото: Istockphoto / fortise

Прокуратура Московской области организовала проверку на подмосковной базе временного содержания животных «Мечта». Причиной стала информация о ненадлежащем содержании там питомцев, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Проверка организована в связи с появившейся в соцсетях информацией о ненадлежащем содержании животных на территории базы временного содержания «Мечта» в Богородском городском округе. Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства об ответственном обращении с животными», – уточнили ТАСС в пресс-службе. 
Ранее в соцсетях появились фотографии истощённых животных, живущих на зообазе. 

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#московская область
#подмосковье
#богородский городской округ
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Обвиняемый рассказал, за что планировали убить Владимира Соловьева
Обвиняемый Дружинин: Соловьева планировали убить из-за поддержки спецоперации
13 ноября 2023, 16:19

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Максим Дружинин, обвиняемый по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, признался, что его хотели убить из-за активной поддержки специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на корреспондента из зала Второго западного окружного военного суда.

Сегодня, 13 ноября, суд рассматривает вопрос о применении принудительной меры медицинского характера в отношении другого фигуранта дела — Василия Стрижакова. По данным следствия, он совершал преступления в невменяемом состоянии.  Дружинина допрашивали в качестве свидетеля.  

«Мне известно, что ребята — Пронский, Беляков, Степанов и Мокий — планировали это сделать (убить Соловьева. — Прим. ред.) в связи с его профессиональной деятельностью, в связи с активной поддержкой начала СВО», — рассказал Дружинин.
Он также заявил, что участники убийства должны были получить денежное вознаграждение от куратора c Украины в размере миллиона рублей.

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#суд
#сво
#журналист
#спецоперация
#нападение
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Россиянка ударила себя ножом, чтобы отговорить мужа от похода к другу
Shot: Жительница Подмосковья ударила себя ножом, чтобы не пускать мужа к другу
13 ноября 2023, 15:56

Фото: istock / maxim4e4ek

В Подмосковье женщина пыталась отговорить супруга от похода к другу и ударила себя ножом в живот.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 38-летняя женщина была против того, чтобы ее 35-летний муж пошел на прогулку с сыном, чтобы потом заскочить к приятелю. Она ругалась, пыталась спрыгнуть с балкона, но супруг ее вовремя остановил. В итоге она решилась на серьезный поступок и ударила себя 3 раза ножом в живот. Когда она поняла, что все зашло слишком далеко, то попросила у мужа прощения.

Мужчине все же пришлось изменить планы и вызвать  скорую помощь и полицию. Женщину увезли в больницу с диагнозом «проникающая колото-резаная рана брюшной стенки». Сотрудники полиции изъяли нож и проводят проверку.

Ранее сообщалось, что петербурженка с ножом в животе обвинила в случившемся кота. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#подмосковье
#помощь
#нож
#женщина
#сотрудники
#конфликт
#скорая помощь
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В Первоуральске взяли под госзащиту семью, которой прислали отрубленную голову
13 ноября 2023, 15:40

Фото: iStock/Paolo Cordoni

Семью из Первоуральска, которой прислали отрубленную свиную голову, теперь круглосуточно охраняют силовики, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых.
Напомним, местный житель сдавал квартиру 24-летнему приезжему из Нижней Туры. Арендатор не отдал ключи, когда должен был, поэтому мужчина самостоятельно прошёл проверить своё жилье. 

Зайдя внутрь своей квартиры, мужчина обнаружил целую нарколабораторию, наполненную коробками с неизвестными веществами. Он не стал обращаться в правоохранительные органы, а просто собрал коробки и унёс в подвал. 

После этого в сторону семьи хозяина квартиры посыпались угрозы. Им поступали звонки с требованием отдать пять миллионов, разбивали окна, однако, последней каплей стала свиная голова в гробу, подброшенная под дверь их квартиры. 

После того, как эта история приобрела общественный резонанс и попала в СМИ, владельцы наркшопа попытались помириться с семьей и даже перевели им 500 тысяч рублей.

В настоящий момент все члены пострадавшей семьи находятся под круглосуточной охраной, злоумышленников разыскивает полиция.

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#полиция
#ключи
#квартира
#наркотики
#охрана
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Москвич потерял 995 тысяч рублей, которые не принял банкомат
13 ноября 2023, 15:27

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Москве мужчина потерял почти миллион рублей, не дождавшись, пока их примет банкомат, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 11 ноября 35-летний москвич пришёл к одному из банкоматов, чтобы погасить платёж по ипотеке в два миллиона рублей. Машина принимала только по миллиону за раз. С первым траншем у мужчины проблем не возникло, банкомат успешно «проглотил» купюры. Однако, положив в него ещё 995 тысяч рублей, москвич не стал дожидаться завершения операции и ушёл.

Спустя время мужчина проверил онлайн-банк и заметил, что денег там не хватает. Он обратился в службу поддержки, где ему сказали, что банкомат должен был вернуть деньги назад. Поспешно вернувшись на место происшествия, плательщик обнаружил, что деньги из банкомата уже забрали.

Он экстренно обратился в правоохранительные органы и, к счастью, прибравшего к рукам деньги человека удалось быстро установить и разыскать.

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#москва
#ипотека
#банкоматы
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«Заставили раздеться»: В российской школе второклассники оказались в центре секс-скандала
В ХМАО второклассники раздели ровесницу догола и заставили лечь на снег
13 ноября 2023, 15:12

Фото: istock / SB Arts Media

В одной из школ Радужного (Ханты-Мансийский автономный округ) второклассники оказались в центре секс-скандала. Школьники заставили ровесницу раздеться догола и лечь на снег. О случившемся рассказала мать девочки в родительском чате, сообщает Ura.ru.
Как рассказала россиянка, 31 октября мальчик с девочкой позвали ее дочь за стадион за школой, где сняли с нее пальто и нижнее белье.

«Они клали ее на снег, ставили на колени, и при этом мальчик также был без нижнего белья. При этом другая девочка руководила процессом», — рассказала мать.
Она обратила внимание, что, что физического сексуального насилия не было, но случившееся сильно повлияло на психику ее дочери. После того как о происшествии стало известно, девочка, участвовавшая в издевательствах, сказала, что они так просто играли, а историю с раздеванием их одноклассница просто придумала.  

Следственное управление СКР по региону уже начало расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти учительницу географии подозревают в съёмке порно с детьми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#скр
#мальчик
#девочка
#насилие
#дети
#школа
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Пенсионерка пообщалась с мошенниками и лишилась миллиона рублей
Жительница Кургана, спасая квартиру, отдала мошенникам 1,15 миллиона рублей
13 ноября 2023, 15:01

Фото: istock / AndreyPopov

Пенсионерка из Кургана побеседовала с мошенниками по телефону и потеряла более миллиона рублей, чтобы спасти свою квартиру. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Курганской области.
С 77-летней россиянкой связался неизвестный, представившись сотрудником банка и заявил, что на ее имя оформили кредит под залог квартиры. По словам «банковского работника», пенсионерке нужно было перевести определенную сумму на счет банка, чтобы решить проблему.

Она перевела 500 тысяч рублей, но злоумышленник заявил, что этих денег не хватит и предложил женщине взять кредит, направив ей домой финансового агента. С помощью электронной подписи она отправила документы на квартиру мошенникам, а также взяла в банке займ в размере 650 тысяч и направила на чужой счет.

Правоохранителям удалось установить, что на квартиру потерпевший наложили обременение, основанием для которого стал договор целевого займа в пользу жителя Оренбургской области. Полиция задержала человека, который помог ей оформить электронную подпись. Возбуждено уголовное дело.

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#полиция
#дело
#мвд
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