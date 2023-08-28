Стало известно, что стало с покусавшими мальчика в Махачкале собаками

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В МУП «Питомец» сообщили, что часть собак, покусавших мальчика в Махачкале, уже отловлены специалистами.
Также озвучена причина появления стаи собак на месте происшествия.
До этого стая из десятка бездомных собак напала на ребëнка в Махачкале. Мальчику пришлось спасаться от агрессивных животных в воде. Инцидент произошел в микрорайоне Редукторный посëлок. Псы успели укусить мальчика, но отступили после того, как он забежал в море.
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«Собаки в этом месте появляются из-за того, что их кормит какая-то женщина. На данный момент четырёх собак мы уже поймали, со вчерашнего дня находимся рядом с этом местом, планируем отловить всех бродячих животных», — приводит RT сообщение организации.
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Мелисса Тимофеева