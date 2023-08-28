Стало известно, где похоронят Евгения Пригожина

Фото: iStock/kzenon
Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который погиб а авиакатастрофе в Тверской области 23 августа, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает 78.RU.
Точное место захоронения пока еще не определено, однако, в СМИ Серафимовском кладбище в Питере назвали наиболее вероятным вариантом.
Известно, что похороны состоятся в ближайшее время, предположительно, во вторник.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в связи с его гибелью. При этом, Песков отметил, что информации о похоронах Пригожина в настоящее время нет. Песков добавил, что не известно, посетит ли церемонию прощания с главой ЧВК глава государства.
Читайте также:
СК установил личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области
112: Из реки Ладыженка достали крыло и шасси бизнес-джета Пригожина
Лукашенко: Семья Пригожина заявила о его гибели
Известно, что похороны состоятся в ближайшее время, предположительно, во вторник.
Читайте также:
СК установил личности всех 10 погибших при крушении самолета в Тверской области
112: Из реки Ладыженка достали крыло и шасси бизнес-джета Пригожина
Лукашенко: Семья Пригожина заявила о его гибели
Евгения Парфентьева