Стало известно, как ЦРУ узнало о планах Киева подорвать «Северные потоки»

Фото: Фотобанк Московской области
США узнали о готовящемся теракте на «Северных потоках» за три месяца до него
Американское издание The Washington Post раскрыло подробности подготовки теракта на «Северных потоках».
Напомним, ранее источник поделился, что европейские разведывательные службы обсуждали с американским ЦРУ план Киева по подрыву «Северных потоков» еще в 2022 году.
По данным источника СМИ, американские власти еще за три месяца узнали о небольшой группе дайверов, которые должны были подорвать газопровод и отчитаться перед командующим украинских войск Валерием Залужным. Отмечается, что Владимир Зеленский о готовящейся диверсии ничего не знал.
Информацию для американского ЦРУ собрали разведывательные службы Европы. Издание же узнало об этом из секретных документов Пентагона, которые ранее утекли в открытый доступ.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американский интернет-портал The Greyzone рассказал, что независимая экспедиция, которая направилась к месту подрыва «Северных потоков», обнаружила там дайверский ботинок, похожий на те, что носят ВМС США и Украины.
Напомним, ранее источник поделился, что европейские разведывательные службы обсуждали с американским ЦРУ план Киева по подрыву «Северных потоков» еще в 2022 году.
Информацию для американского ЦРУ собрали разведывательные службы Европы. Издание же узнало об этом из секретных документов Пентагона, которые ранее утекли в открытый доступ.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американский интернет-портал The Greyzone рассказал, что независимая экспедиция, которая направилась к месту подрыва «Северных потоков», обнаружила там дайверский ботинок, похожий на те, что носят ВМС США и Украины.
Евгения Парфентьева