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Стало известно, какими веществами отравили жену главы ГУР Украины Буданова

Экс-глава спецслужбы Украины Кондратюк: Буданову отравили ртутью и мышьяком
28 ноября 2023, 19:20
Фото: iStock/wutwhanfoto

Фото: iStock/wutwhanfoto

Бывший председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк раскрыл, какими веществами была отравлена супруга руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
В эфире радиостанции «НВ» он сообщил, что согласно результатам анализов в крови были обнаружены такие вещества как мышьяк и ртуть.

Ранее украинские источники сообщали, что Марианна Буданова была госпитализирована с отравлением тяжёлыми металлами. В настоящее время она проходит лечение. Помимо неё с отравлением в клиники поступили ещё несколько сотрудников Главного управления разведки украинского военного ведомства.


При этом Кондратюк подчеркнул, что отравились не охранники, находящиеся рядом с Будановой, а другие высокопоставленные лица и руководители ведомства.

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#украина
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#яд
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Пятеро мобилизованных россиян отказались ехать в зону СВО и сбежали из части
«Город55»: В Омске пять мобилизованных россиян отказались ехать на СВО и сбежали
28 ноября 2023, 18:57

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Из воинской части, расположенной в деревне Черехе Псковской области, сбежали пять мобилизованных мужчин. Об этом сообщает «Город55».


По информации издания, мужчины в возрасте от 26 до 28 лет более месяца назад самовольно покинули расположение части. Военнослужащие допускают, что они могли отправиться домой. 

В отношении мужчин возбуждено дело по части 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части»). Им грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения. 

Отмечается, двое из них уже находятся в федеральном розыске. 

Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный военный суд прекратил уголовное дело о самовольном оставлении части в отношении 53-летнего мобилизованного Игоря Акуренко из-за его смерти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Сын Боярского раскрыл подробности о состоянии отца
Сын Михаила Боярского подтвердил инфаркт у отца
28 ноября 2023, 18:51

Фото: iStock/wildpixel

Сын Михаила Боярского Сергей подтвердил, что у его отца был диагностирован инфаркт, однако сейчас арстист чувствует себя хорошо. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
«Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», - сообщил Боярский-младший.

По его словам, врачам удалось стабилизировать состояние отца.

Напомним, ранее стало известно, что артиста РСФСР Боярского доставили в реанимацию Мариинской больницы еще 27 ноября. Врачам понадобились сутки, чтобы стабилизировать состояние артиста и перевести его в обычную палату. Он находится под присмотром медиков.

По информации Shot, инфаркт у Михаила Боярского не подтвердился, от этом сообщила PR-менеджер артиста Надежда Дуванова. По ее словам, сейчас врачи проводят обследования, чтобы поставить точный диагноз. Михаил Сергеевич чувствует себя хорошо.

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#больницы
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#больница
#врачи
#диагноз
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ФСБ и МВД обнаружили склады с контрафактными кроссовками Nike, Puma и Reebok
РБК: МВД возбудило два дела из-за подделки кроссовок Puma и New Balance
28 ноября 2023, 18:45

Фото: iStock/O_Lypa

Склады контрафактной обуви с логотипами известных брендов обнаружили сотрудники ФСБ и МЧС во Владимирской области. Об этом сообщает РБК.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили 40 тысяч пар обуви под брендами New Balance и Puma и ещё порядка 100 тысяч пар обуви Adidas, Ecco, Nike и Reebok. 

Обувь была обнаружена на производственном цехе в деревне Вашутино Владимирской области. 

После этого силовики отправились на основные склады в городе Лакинск, где обнаружили ещё более полумиллиона пар обуви тех же брендов. 

По предварительным данным, организатором производства является предприниматель из города Гусь-Хрустальный. 

Отмечается, что было возбуждено два уголовных дела: по факту незаконного использования товарного знака New Balance и такое же дело по использованию марки Puma. 

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#фсб
#мвд
#предприниматель
#обувь
#склад
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В ГУР Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова
Представитель ГУР Украины Юсов подтвердил отравление дены Буданова
28 ноября 2023, 18:11

Фото: iStock/sudok1

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил информацию украинских СМИ об отравлении жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
«Жену руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Это подтвердил спикер ГУР Андрей Юсов», - говорится в сообщении телеканала.

При этом информацию об отравлении нескольких сотрудников ГУР Юсов подтвердить не смог.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация, о том что врачи обнаружили у Будановой отравление тяжелыми металлами. Она попала в больницу после продолжительного ухудшения здоровья. Сейчас она уже в порядке после лечения, однако продолжает находиться под присмотром медперсонала. 

Позже стало известно, что тяжелыми металлами отравлена не только жена главы ГУР, но еще и несколько сотрудников данного ведомства. Предполагается, что отравили сотрудников ГУР Украины и Марианну Буданову через еду.

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Двухлетняя девочка отравилась наркотиками в Подмосковье

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#украина
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Девочку выбросили из окна школы в центре Москвы
СК РФ проводит проверку по факту падения школьницы из окна в Москве
28 ноября 2023, 16:45

Фото: istock / Marina Gordejeva

Школьница во время игры выпала из окна образовательного заведения в центре Москвы. Следователи организовали проверку в школе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве.

«24 ноября в одной из столичных школ, расположенных в центре Москвы, в ходе игры произошло падение несовершеннолетней из окна. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.
Сообщалось, что на перемене школьники открыли окно и толкнули девочка. Отмечается, что она выпала с первого этажа. Девочку госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. 

Сейчас следователи опрашивают директора и учителя школы, а также свидетелей инцидента. 

Ранее сообщалось, что 19-летняя девушка в Санкт-Петербурге выпрыгнула из окна третьего этажа, спасаясь от насильника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школьница
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Подмосковные спасатели освободили малыша из закрытой машины
28 ноября 2023, 16:45

Фото: Мособлпожспас

Работники «Мособлпожспаса» вскрыли двери автомобиля, где находился маленький ребёнок. Инцидент произошёл в городском округе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе ведомства.
В службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные родители. Как выяснилось, мать посадила малыша в автомобиль и не успела сесть за руль, как двери заблокировались, а ключ остался в замке зажигания.
 
Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы опустили стекло специальным инструментом и открыли двери. Малыш всё это время спал в автокресле и не заметил, что находился в салоне без мамы.
 
Спасательная операция заняла не более 10 минут, медицинская помощь никому не потребовалась.

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Мать найденной в сугробе девочки рассказала подробности произошедшего
Мать найденной в сугробе двухлетней девочки из Серова рассказала о ее состоянии
28 ноября 2023, 16:11

Фото: istock / Marija Stepanovic

Мама девочки, которую обнаружили в сугробе, поделилась подробностями произошедшего. Об этом мать рассказала изданию Е1.ru.

По словам матери, ее младшая дочь приболела. Она решила оставить ее под присмотром 13-летней старшей сестры, чтобы не отправлять ребенка в детсад. Она поделилась, что уже оставляла ее приглядывать за младшей и все было хорошо, но в этот раз она уснула. 

Она предположила, что сестра ушла на второй этаж, поэтому малышка потерял из виду взрослых и пошла искать кого-нибудь на улицу. Когда девочку нашел отец, она уже несколько часов провела в снегу. 

Девочка сейчас подключена к аппарату ИВЛ, она находится в медикаментозной коме.

«Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное», – поделилась мама.
Известно, что и мать, и отец ранее были судимы, но семья не состоит на учете в ПДН. В отношении матери возбуждено административное дело за ненадлежащее воспитание ребенка.

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#дело
#семья
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#мама
#детсад
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«А я и не против»: На борту самолета пьяная пассажирка изнасиловала соседа
Baza: В самолете «Победы» пьяная пассажирка орально изнасиловала соседа
28 ноября 2023, 15:43

Фото: istock / Diy1

Пассажирка «Победы» покурила электронную сигарету и занялась оральным сексом с незнакомым мужчиной.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 29-летняя Валерия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотела продолжить веселье на борту самолета. Девушка бросалась на соседей, царапала бортпроводников, посылала всех подальше, разливала воду и курила, где ей вздумается. Отмечается, что она уже находится в чёрном списке «Аэрофлота». 

Бортпроводники пытались её успокоить, но сделать это оказалось достаточно сложно.

Когда Валерии вдруг стало скучно, она вернулась на свое место и стала лезть в трусы к незнакомому парню, который сидел рядом. Мужчина оценил такую идею, но вот другим пассажирам это не очень понравилось. 

Выходила с борта звёздная пассажирка под звуки аплодисментов. Во Внуково девушку встретил посредник полиции. 

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В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей

#внуково
#мужчина
#девушка
#самолет
#аэропорт
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В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей
28 ноября 2023, 15:27

Фото: iStock/djedzura

Двух жителей Челябинска задержали по подозрению в краже зеркал с внедорожника на три миллиона рублей, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на МВД России.
По информации СМИ, мужчины сняли с внедорожника премиум-класса зеркала заднего вида, сумма которых оценивается примерно в три миллиона рублей. 

Известно, что полицейские уже установили причастность двух задержанных к ещё десяти похожим эпизодам. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Ранее во Владимирской области 66-летняя пенсионерка и её 49-летний подельник попытались ограбить ВТБ-банк, однако, были задержаны Росгвардией.

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