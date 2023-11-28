Стало известно, какими веществами отравили жену главы ГУР Украины Буданова

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Бывший председатель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк раскрыл, какими веществами была отравлена супруга руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
В эфире радиостанции «НВ» он сообщил, что согласно результатам анализов в крови были обнаружены такие вещества как мышьяк и ртуть.
Ранее украинские источники сообщали, что Марианна Буданова была госпитализирована с отравлением тяжёлыми металлами. В настоящее время она проходит лечение. Помимо неё с отравлением в клиники поступили ещё несколько сотрудников Главного управления разведки украинского военного ведомства.
При этом Кондратюк подчеркнул, что отравились не охранники, находящиеся рядом с Будановой, а другие высокопоставленные лица и руководители ведомства.
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Ранее украинские источники сообщали, что Марианна Буданова была госпитализирована с отравлением тяжёлыми металлами. В настоящее время она проходит лечение. Помимо неё с отравлением в клиники поступили ещё несколько сотрудников Главного управления разведки украинского военного ведомства.
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Анастасия Чинкова