Стало известно, когда Берла Лазара выпишут из больницы

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Главного раввина России Берла Лазара, попавшего в больницу с сотрясением мозга, могут выписать уже на этой неделе.
«Состояние стабильное, ему прописали покой, прогнозы – все позитивные. Надеемся, что до конца недели выпишут», – заявил в беседе с АГН «Москва» председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.
Он добавил, что у Лазара установлено сотрясение мозга.
Ранее врач эстетической медицины Наталья Михайлова перечислила наиболее эффективные и популярные омолаживающие процедуры. Как передают «Дни.ру», специалист отнесла к ним иньекции ботулотоксина, биоревитализацию и биорепарацию, химические пилинги, контурную пластику, лазерную шлифовку кожи, фотоомоложение и т.д.
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